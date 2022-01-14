Январь бьется в конвульсиях: синоптики рассказали о сюрпризах погоды в Краснодарском крае

На Кубани будет то морозно, то непривычно тепло. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Кубани до сих пор отходят от снегопада, который обрушился на регион. По данным метеорологов, за сутки выпала половина месячной нормы. На рекорд может и не тянет. Однако на улицах появились непривычно высокие сугробы, которые отразились и на дорожной обстановке, и на передвижении пешеходов. Правда, как говорят синоптики, это только начало погодной вакханалии - биться в конвульсиях погода будет до конца месяца.

Из-за вторжения циклона зима быстро покинет юг России. Благодаря циркуляции вихря на Кубань станет поступать очень теплый воздух. В итоге температурный фон начнет расти и поднимется выше нулевой отметки.

Естественно, переменчивость температуры отразится и на осадках - регион будет то поливать дождь, то посыпать снег.

- Осадки будут продолжаться в течение всей недели, правда, с небольшими перерывами, - объясняет «Комсомольской правде» - Кубань» заместитель начальника отдела территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края Юлия Гайдай. - Из-за холодных воздушных масс в регионе будет идти сухой снег. Когда же температура повысится, он станет мокрым.

Потепление будет сопровождаться резким падением атмосферного давления. Барометры будут показывать 750-754 мм, это немного выше нормы. А затем значения резко снизятся. От такого вполне может закружиться голова.

При этом плюсовые отметки продержатся недолго. Согласно долгосрочным прогнозам, с 24 января вновь ожидается легкий мороз. Но и он через пару дней сменится потеплением. Так что жителям Кубани стоит подготовиться к переменчивому настроению погоды.

Кстати, ранее сообщалось, что нагонная волна в Азовском море может подтопить прибрежные территории пяти районов Кубани. Сейчас все службы переведены в режим повышенной готовности.

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