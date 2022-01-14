"Омикрон" наступает: в Геленджике установили антиковидные скамейки

Необычные скамейки привлекли внимание жителей курорта. Фото: кадр из видео.

Коронавирус продолжает свирепствовать в Краснодарском крае. Сейчас в регионе наметился спад заболеваемости. Правда, врачи называют его затишьем перед бурей. Зимние каникулы закончились, многие вернулись домой после отдыха, так что медики ждут роста обращений в больницы. Готовятся они и к тому, что скоро на Кубань проникнет "омикрон". Новый, более заразный штамм коронавируса пока среди жителей края не выявлен, но это дело времени. Сдержать заболеваемость надеются благодаря вакцинации. А в Геленджике пошли дальше - там появились антиковидные скамейки.

- Январь 2022 года! Вот такие штуки у нас! Больше нигде такие не видела! - рассказывает горожанка, снимая ноу-хау на видео.

Необычные лавочки установили около поликлиники. Их особенность в пластиковых разделителях, которые, по замыслу, должны оградить распространение инфекции.

Как объяснили в администрации курорта, всего в Геленджике было установлено три таких скамейки. Их заказал и полностью оплатил инвестор, который также приобрел компьютерный томограф для городской поликлиники. Сделано это было еще в августе.

- Скамейки с прозрачными перегородками позволят людям, ожидающим своей очереди на прием к врачу, удобно и безопасно общаться, - объясняют в мэрии.

При этом масочный режим по-прежнему никто не отменял. Посещать медучреждение, а также находиться в общественных местах люди должны в средствах защиты.

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