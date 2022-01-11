Инфекционист сделал громкое заявление по ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Краснодарском крае

После зимних каникул в регионе снизилось число зараженных ковид.

Несмотря на то, что медики с тревогой ждали праздничные выходные, ситуация с коронавирусом на Кубани стала меняться в лучшую сторону. Вопреки прогнозам, совместные застолья и поездки не отразились на числе заболевших ковидом. Более того, если еще в конце декабря ежесуточно регистрировали больше 450 инфицированных в сутки, то сейчас положительных тестов на COVID-19 ежедневно - порядка 300. Неужто опасная инфекция отходит на второй план?

- Данное снижение заболеваемости - это следствие прививочной кампании, которая идет на Кубани. Люди продолжают вакцинироваться, идет формирование коллективного иммунитета, так называемой, иммунной прослойки, которую мы и ожидали, - объясняет «Комсомольской правде» - Кубань» заместитель главного врача Специализированной клинической инфекционной больницы Краснодарского края Алексей Баталов. - Безусловно, сказались и нерабочие дни. Все-таки многие люди находились на отдыхе, разъехались, поэтому не обращались за медицинской помощью.

Однако наплыв пациентов прогнозируют как раз после новогодних праздников. Стоит отметить, что на данный момент в регионе не зафиксированы случаи заболевания коронавирусом более заразного штамма «омикрон».

- Но он рано или поздно придет. Если верить мировым тенденциям - течение заболевания более легкое, но увеличится нагрузка на амбулаторное звено, - добавляет Алексей Баталов. - В любом случае нужно быть готовым. Поэтому рекомендуем обезопасить себя и вакцинироваться.

Это поможет организму дать отпор коварной инфекции. По словам медиков, должен сформироваться иммунитет, но для этого необходимо, чтобы провакцинировалось значительное количество людей, которое скажется на характере эпидемии.

Напомним, в Краснодарском крае по-прежнему действует QR-код-система. Посетить торговые центры, спортзалы и бассейны могут только те, кто вакцинировался от ковида. Такие ограничения действуют до 18 января, пока регион живет в режиме повышенной готовности. И пока речи о том, чтобы отменить действующие запреты, не идет.

- Наблюдаем снижение числа заболевших, но все-таки людей, у которых диагностировали ковид, по-прежнему велико. Именно это не позволяет нам снять все ограничения и вернуться к прежней жизни, - сказала на радио «Комсомольская правда» - Краснодар» замглавного санитарного врача Краснодарского края Татьяна Гречаная.

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