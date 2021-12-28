В Краснодарском крае зафиксирован спад заболеваемости коронавирусом

Фото: администрации края.

На Кубани зафиксирован спад заболеваемости коронавирусом. Об этом заявила на радио «Комсомольская правда» - Краснодар» замглавного санитарного врача Краснодарского края Татьяна Гречаная.

- На данный момент, действительно, наблюдаем снижение числа заболевших, но все-таки людей, у которых диагностировали ковид, по-прежнему велико. 500-600 человек ежесуточно заболевают - это очень много, - сказала на радио «Комсомольская правда» - Краснодар» замглавного санитарного врача Краснодарского края Татьяна Гречаная. - Именно это не позволяет нам снять все ограничения и вернуться к прежней жизни. На данный момент у нас есть некоторые послабления, но полностью отменить режим повышенной готовности пока нельзя.

Напомним, в Краснодарском крае по-прежнему действует QR-код-система. Посетить торговые центры, спортзалы и бассейны могут только те, кто вакцинировался от ковида. Кроме того, с 30 декабря в регионе изменят правила заселения в отели. Чтобы снять номер в гостинице, понадобится только QR-код о прохождении вакцинации или перенесенном заболевании.