В аэропорту Краснодара экстренно посадили самолет из-за плохого самочувствия 1,5-годовалого ребенка

Позже самолет приземлился в пункте назначения в штатном режиме. Фото: пресс-служба аэропорта Краснодар.

ЧП случилось 14 января. Самолет вылетел из Сочи и направился в Москву. Внезапно при полете ребенку 1,5 лет стало плохо. Экипаж принял решение об экстренной посадке на запасном аэродроме.

Воздушное судно посадили в Краснодаре.

- Экипаж самолета Сочи (Адлер) - Москва (Шереметьево) авиакомпании «Аэрофлот» принял решение посадить судно в Краснодаре из-за больного пассажира. В пути стало плохо ребенку 1,5 лет. Борт в кубанской столице приземлился в 06:42. На стоянку вызвали скорую МСЧ, а также городскую скорую, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе аэропорта Краснодара.

Ребенка экстренно в сопровождении родителей доставили в инфекционную больницу города. О состоянии ребенка дополнительно не сообщается, в том числе не сообщается и о диагнозе, который стал причиной экстренной посадки. Сейчас малыш находится под наблюдением медиков.

Задержанный самолет после дозаправки вылетел в Москву. Пассажиры продолжили путь по маршруту в 08:15, - добавили сотрудники воздушной гавани.

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