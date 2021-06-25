В Краснодаре экстренно посадили самолет с 91 человеком на борту

Самолет кружил над городом, чтобы израсходовать топливо. Фото: flightradar24.com

Пассажирский самолет SSJ-100, следовавший из Краснодара в Санкт-Петербург, экстренно посадили в аэропорту кубанской столицы. На борту лайнера находился 91 человек, никто из них не пострадал.

- Борт авиакомпании «Азимут» вылетел из аэропорта Краснодара в 08:50, после взлета командир воздушного судна доложил о неполадках с наддувом. После выработки топлива самолет в 9:52 благополучно вернулся в аэропорт базирования в Краснодаре. Лайнер приземлился в штатном режиме, - прокомментировали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Международного аэропорта Краснодар.

Также в аэропорту добавили, что авиакомпания «Азимут» заменила борт. Пассажиров отправят в Питер на другом самолете в ближайшее время.

Предварительно, экстренная посадка самолета SSJ-100 произошла из-за отказа турбины. В экстренных службах сообщают, что воздушное судно отправили на техосмотр, проводится проверка.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что накануне самолет, летевший в Сочи из Красноярска совершил экстренную посадку в аэропорту Толмачёво Новосибирской области. Лайнер пришлось не запланировано посадить из-за срабатыванием датчика пожарной сигнализации в грузовом отсеке. В связи с экстренной посадкой СК организовал проверку.

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