В Краснодаре из-за технических проблем экстренно сел самолет, летевший из Египта в Минск

Фото пресс-службы аэропорта

Самолет авиакомпании «Белавиа», летевший из Египта в Белоруссию, вынуждено сел в аэропорту Краснодара 2 июня. Об этом сообщили в Краснодарском международном аэропорту.

- Экстренная посадка самолета в кубанской столице произошла из-за технических проблем в топливной системе. Борт штатно совершил посадку в 0:42 2 июня. В 8:32 за пассажирами прибыл резервный борт. К вывозу готовятся 180 пассажиров, - пояснили в пресс-службе аэропорта.

Со слова пассажиров, борт начало сильно трясти, поэтому пилоты приняли решение о посадке. Представители авиакомпании во время ожидания предоставили всем еду и воду.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в апреле в Краснодаре экстренно сел самолет Москва-Анталья из-за плохого самочувствия пассажирки. Девушку доставили в больницу. Также аварийную посадку совершил Boeing-737 в Краснодаре в марте из-за неисправности закрылков.