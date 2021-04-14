В Краснодаре экстренно сел самолет Москва-Анталья из-за плохого самочувствия пассажирки

Фото пресс-службы аэропорта

Утром 14 апреля пассажирке рейса Домодедово-Анталья стало плохо в самолете. Экипаж принял решение экстренно посадить самолет в аэропорту Краснодара. Девушку госпитализировали.

- 14 апреля в Краснодаре незапланированно сел самолет, летевший из Москвы в Турцию в связи с ухудшением состояния 26-летней пассажирки. На стоянку воздушного судна вызвана скорая медсанчасти. Девушка была доставлена в первую городскую больницу в сопровождении родственников. Рейс вылетел из Краснодара в Анталью в 07:43, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Международного аэропорта Краснодар.

О состоянии пассажирки не уточняется.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в конце марта в Краснодаре прошла аварийная посадка самолета из-за неисправности закрылков.

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