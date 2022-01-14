Щит с рекламой мяса дороже памяти. Огромный баннер, закрывший обелиск в Новороссийске, уберут к празднику

Огромный баннер с рекламой мяса закрыл обелиск, посвященный Малой земле. Фото: Сергей АЛТУХОВ

Новороссийск буквально усыпан памятниками, установленными после Великой Отечественной войны. Оно и понятно – город героически сражался с нацистами в 1942-1943 годах. Здесь земля была залита кровью советских солдат. Героическую оборону держали 393 дня, чтобы не пустить врага на Кавказ. Когда пришла долгожданная Победа, благодарные потомки победителей стали возводить памятники. Таких мест в Новороссийске десятки, без них уже невозможно представить город-герой. К ним с детства привыкли относиться бережно и с особым трепетом. Но как оказалось, не ко всем.

Щит с рекламой мяса дороже памяти?

На гигантский баннер с рекламой мяса и маленький обелиск за ним обратили внимание жители Новороссийска в январе этого года. Отметка прохождения переднего края обороны Малой земли оказалась скромно задвинута на второй план. Именно отсюда каждый год стартует Всероссийская акция «Бескозырка», а теперь памятное место оказалось за «спиной» щита. У новороссийцев это вызвало ярость и недоумение.

- Нас с детских лет учили беречь память о героических страницах истории, о наших прадедах, которые сражались в годы войны. Мы знали имена всех участков обороны Новороссийска. А что теперь? Все выкинули на задворки истории, - рассказал «КП» - Кубань» местный житель Максим.

Пока в местных пабликах кипело возмущение, на место выехал мэр Новороссийска Андрей Кравченко и депутат Госдумы Сергей Алтухов. Они осмотрели место, вокруг которого разгорелась дискуссия. Было принято решение, что рекламы здесь не будет.

- Ситуация с баннером, заслоняющим памятный знак, возмутительна в принципе, а для города-героя вообще недопустима. Поэтому я разделяю возмущение новороссийцев и пользователей соцсетей. Если мы чтим память наших предков, увековечиваем их заслуги, ставим мемориальные объекты, то прятать их за какими-то рекламными щитами с рекламой мясных продуктов - это не выдерживает никакой критики, - отметил Сергей Алтухов.

Щит начали демонтировать. К 3 февраля его уберут, сообщили в пресс-службе администрации Новороссийска. Как раз в этот день в городе будет проходить 79-я годовщина высадки десанта майора Цезаря Куникова на Малую землю.

Осталась только стена

Если обелиску повезло больше, то судьба Памятной стены на ул. Куникова еще не решена. Этот объект установили в 1968 году на территории Мореходной школы в память о жестоких боях 43-го. Здесь оставили противотанковые ежи и осколки снарядов. В 1973 году памятник обновили – привезли землю из городов-героев Москвы, Одессы, Киева, Севастополя, Волгограда и Брестской крепости. Ее поместили в бронзовые кубки. Шло время. В 80-х школу закрыли, а затем землю с Мореходкой, зданиями и стеной продали.

- Последний владелец участка, на котором была расположена Мореходная школа, ООО «Кубаньжилстрой». Компания планирует застроить этот участок, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе мэрии Новороссийска. – Собственник планировал восстановить памятную стену и благоустроить территорию, но до сих пор работы не проведены.

Сейчас памятник обветшал, кубки утрачены, а надписи «Никто не забыт, ничто не забыто» и «Героям, чьей кровью обильно полита эта земля – вечная слава» выглядят как издевка.

- Семь лет назад были попытки привлечь общественность к проблеме этого мемориала, но так ничего и не изменилось. Теперь даже появилось болото напротив стены, что выглядит весьма атмосферно, - отметил фотограф Константин Жмышенко, который побывал на месте.

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