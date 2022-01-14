В Краснодарском крае ждут резкую смену температур

На смену холодам придет кратковременное потепление. Фото: Евгения ГУСЕВА

Жителей Краснодарского края предупреждают о резкой смене погоды. В регионе будет то холодно, то тепло. Такое явление называется «климатические горки» или, как еще его именуют синоптики, «температурные качели». Дело в том, что сейчас регион оказался в эпицентре вихря. Поэтому метеорологи ждут потепление. Уже сейчас на улицах тают сугробы, с крыш падают сосульки. Но такое повышение температуры ненадолго. Как только в край придет холодный фронт, на Кубани начнутся ливневые дожди, а местами будет мокрый снег.

«Климатические горки» продлятся в Краснодарском крае еще минимум неделю.

- Сначала зайдут в регион холодные воздушные массы, пойдет сухой снег, - объясняет рассказала «Комсомольской правде» - Кубань» заместитель начальника отдела территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края Юлия Гайдай. - А затем в край придет заток тепла. А это значит, что температура повысится, будет идти мокрый снег.

Лишь в предгорных и горных частях зимние пейзажи останутся в неизменном виде.

К слову, во время погодной лихорадки усилится ветер. Его скорость составит 15-20 метров в секунду, местами - до 25 метров.

А еще метеорологи напоминают, что изменение температуры будет сопровождаться резким падением атмосферного давления. Так что метеозависимым людям стоит подготовиться к переменчивому настроению природы.