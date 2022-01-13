Резкая смена температуры воздуха ожидается в Краснодарском крае

Погода в регионе будет нестабильной Фото: Евгения ХИЛЬКО

В Краснодарском крае ожидается резкая смена температуры воздуха. Такое явление называется "климатические горки": холодный фронт сменится теплым, после морозов наступит настоящая оттепель.

Синоптики предупреждают: температурный фронт начнет повышаться уже 14 января. В этот день столбики термометров поднимутся до +2...7 градусов. Климатические качели продержатся в Краснодарском крае неделю.

- Снег будет продолжаться в течение всей недели, правда, с небольшими перерывами, - объясняет Юлия Гайдай. - Сначала зайдут в регион холодные воздушные массы, пойдет сухой снег, а далее - заток тепла. А это значит, что температура повысится, будет идти мокрый снег, - рассказала "КП" - Кубань" заместитель начальника отдела территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края Юлия Гайдай.