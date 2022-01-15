Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 15 января 2022 года: режим повышенной готовности продлен на Кубани до марта

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Пятая волна коронавируса наступает. Об этом говорят ведущие инфекционисты России. Говорить о победе над инфекцией еще рано.

Ежедневно на Кубани фиксируется несколько сотен новых случаев заражения. За последние сутки местные жители сдали 465 положительных тестов на ковид.

Тогда же стало известно о продлении режима повышенной готовности в регионе. Соответствующий документ подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он будет действовать до 1 марта.

Отмечается, что эпидемиологическая ситуация на Кубани не позволяет смягчать требования. Поэтому в регионе сохраняются прежние правила. Так кафе, рестораны и столовые продолжат работу с 06:00 до 23:00, а заселиться в отели и гостиницы Краснодарского края без QR-кода будет невозможно. Справка о вакцинации будет необходимо для визита в музеи и театры. Она потребуется на спортивных матчах.

Подробнее с постановлением можно ознакомиться здесь.

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