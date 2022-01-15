Нет света и автобусы не доезжают: Сочи парализован после снегопада

Сочи укутало белым покрывалом - на курорте прошел снегопад Фото: Олег УМАРОВ

Погода устроила жителям курортного Сочи настоящий зимний подарок. Здесь прошел снегопад - крайне редкое явление для южного города. Белым покрывалом укатаны дорожки и крыши домов, на зданиях образовались сосульки. Первые осадки начали идти еще 14 января.

- Снег выпал на окраине города, а в центре - прошел дождь. Сейчас там стоят лужи, - делятся с "КП"-Кубань" местные жители.

Припорошенные снегом пальмы в Сочи Фото: Олег УМАРОВ

Больше 100 миллиметров осадков выпало в предгорных районах курорта. Но на этом сюрпризы от погоды не заканчиваются. Синоптики прогнозируют в Сочи похолодание до -1...-4 градусов, усиление ветра до 15 м/с, а также ливни и выпадение мокрого снега.

Однако белоснежная зима добавила работы городским службам. Они беспрерывно работали всю ночь: снегоуборочная техника расчищала дороги, энергетики устраняли перебои электричества во многих районах Сочи - Лазаревском, Хостинском, Центральном и Адлерском. Коммунальные службы по поручению главы города Алексея Копайгородского продолжают следить за ситуацией.

Снег - редкое явление для южного города Фото: Олег УМАРОВ

- Расчистка дорог началась еще в первые часы снегопада, спецтехника на трассах работает и сейчас. Во всех районах задействовано 276 единиц техники и 415 человек. Особое внимание уделяем подъездным путям к социальным объектам, - сообщил в своем телеграм-канале мэр Сочи. - Для энергоснабжения социально-значимых объектов задействованы мобильные дизельные генераторы. К работе привлечены свыше 160 единиц спецтехники и 250 энергетиков.

Снег будет идти 15 и 16 января Фото: Олег УМАРОВ

Кроме того, из-за снегопада ухудшилась ситуация на дорогах - на некоторых маршрутах автобусы временно не подъезжают к конечным остановкам. Мэр города пообещал как можно быстрее решить эту проблему. - Попрошу автолюбителей выезжать в город автолюбителей исключительно на зимней резине, соблюдать дистанцию и выбирать безопасный скоростной режим, - обратился к жителям города Алексей Копайгородский.

Ухудшение погодных условий в Сочи ожидается до конца суток 16 января.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Сочи выпал первый снег в 2022 году

На курорте прогнозируют метель и шторм (подробнее)