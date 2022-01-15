Семилетняя миллиардерша. Девочка-блогер из Краснодара попала в десятку богачей Forbes, увеличив капитал в полтора раза за год

Настя Радзинская. Фото: likenastya

Насте Радзинской из Краснодара всего семь лет. И она уже ворочает миллиардами. По итогам 2021 года она попала в десятку богачей Forbes. Настя обосновалась на шестом месте рейтинга самых богатых YouTube-блогеров и заработала 28 млн долларов. Если перевести эту сумму в рубли, выходит больше двух миллиардов.

Конечно, богатеть в столь юном возрасте крошке помогают родители. Без них Настя не была бы настолько богата. Мама и папа снимают ролики с участием дочери и выгружают в сеть.

Родителей юной миллиардерши зовут Анна и Юрий Радзинские. До рождения дочери они жили в Краснодаре и у пары был бизнес - Юрий руководил небольшой строительной фирмой, а Анна занималась организацией праздников. 27 января 2014 года на свет появилась Настя. И врачи вынесли страшный приговор ей - у девочки тяжелая форма ДЦП. Мол, ходить и говорить она не будет. Родители начали возить дочь по реабилитационным центрам и снимать ролики - как Настя развивается и как с ней работают врачи.

- Канал на YouTube мы создали с лечебными целями, показывали все моменты реабилитации, чтобы тем, кто страдает этим же недугом, было легче, чтобы они видели, как можно лечить деток, - рассказывает мама Насти Анна.

Когда Насте исполнилось два года, стало ясно - никаких опасений нет. Девочка - совершенно здорова. Но бросать канал родители уже не собирались, он стремительно набирал популярность.

Несколько лет назад семья перебралась в Америку из Краснодара. Сейчас Насте семь лет, она говорит на английском и снимается в роликах о путешествиях, о своей жизни за границей.

Настя живет в Майами. Фото: likenastya

В 2020 году Настя попала в рейтинг Форбс как одна из самых высокооплачиваемых Youtube-блогеров планеты. Тогда ее доход составил 18,5 миллионов долларов за год. Но за год многое изменилось. Теперь же ее состояние увеличилось в полтора раза. По данным за 2021 год, на счету у семилетней девочки 28 миллионов долларов. И прочное шестое место в рейтинге Форбс. С каждым годом Настя только богатеет.

- Ее ролики красочные и выразительные, без сложного языка. Это делает их идеальными для ее детской аудитории во всех странах мира, - прокомментировали в Forbes.

За уроженкой Краснодара следят миллионы подписчиков. Фото: likenastya

Канал у Насти Радзинской называется "Like Nastya", у нее около 86 миллионов зрителей. Но помимо Youtube, Настя также снимает ролики для Тик-Тока и активно ведет аккаунт в Инстаграм. Там за жизнью девочки следят тоже миллионы людей, а ее ролики с легкостью "залетают в ТОП" и приносят миллион просмотров.

За 2021 год Настя заработала 28 миллионов долларов. Фото: likenastya

27 января Насте исполнится 8 лет. Родители обещают устроить дочери грандиозную вечеринку. Правда, что это будет - пока не говорят. Но каждый год они стараются закатиться шикарный праздник. Например, на шестилетие они пригласили на праздник Филиппа Киркорова, Александра Ревву, Игоря Николаева и других. Настя отплясывала под хиты звезд российской эстрады и была очень довольна таким подарком. В этом году состояние ее стало в разы больше, глядишь, и звезд будет на празднике больше.

КОНКРЕТНО

Настя с папой. Фото: likenastya

Кто еще в рейтинге Youtube-богачей 2021 года

1 место. Джимми Дональдсон, 24 года. "MrBeast" ("Мистер зверь"). Молодой человек снимает различные видеообзоры и челленджи. В 2021 году его доход составил 58 миллионов долларов за год. MrBeast занимается маркетингом, продавая гамбургеры своим подписчикам на YouTube.

2 место. Джейк Пол, 24 года. Американский боксер и блогер с годовым доходом в 45 миллионов долларов.

3 место. Маркиплиер, 32 года. Видеоблогер. За 2021 год он заработал 38 миллионов долларов. 4 место. Ретт и Линк. Дуэт американских комиков, состоящий из Ретта Джеймса МакЛафлина и Чарльза Линкольна «Линка» Нила. Они приобрели известность в основном благодаря созданным ими «вирусным» видео и малобюджетной рекламе компаний по всем США. Доход - 30 млн долларов.

5 место. Невыразимый. Настоящее имя Натан Грэм. Он публикует видео о том, как он играет в Minecraft и другие игры. Заработал 28,5 млн долларов.

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