Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество16 января 2022 7:26

Врач девочки с «маской Бэтмена» раскрыл секреты ее лечения, рассказав, как взрывал пигментные клетки

Краснодарский лазерный хирург Павел Попов поделился дальнейшим планом реабилитации американки
Ева МУР
Комментарии (8)Комментарии (8)(8)
Павел Попов продолжить лечить Луну. Фото: Светлана Алексуткина

Павел Попов продолжить лечить Луну. Фото: Светлана Алексуткина

С лица маленькой американки Луны Феннер "сняли" зловредную "маску супергероя". Под ней девочку с черным новообразованием причудливой формы узнал весь мир. Мама Кэрол рассказала о своей беде во всеуслышание, и благодаря этому нашла помощь на другом континенте, в России.

Лечение меланоцитарного невуса в США прогнозировали долгим, упорным, травматичным и дорогостоящим. В Краснодаре Павел Попов пообещал помочь матери Луны гораздо быстрее.

- С аналогичными проблемами на коже пациентов мы уже сталкивались. Но у Луны невус был гораздо глубже, - рассказал доктор Попов в эфире программы "Жить здорово" на Первом.

В этом случаю под кожу, где располагается невус, вводят специальное вещество, а потом в буквальном смысле взрывают пораженные клетки лазером. Это и есть метод фотодинамической терапии.

- Нам удалось удалить пятно за шесть процедур. Но сложнее всего это было сделать на бровях. Там невус "засел" плотнее, - пояснил доктор.

По словам Павла Попова, косметический эффект не был в приоритете ни для семьи Луны, ни для него, как врача. Однако именно улучшением внешности девочки после удаления невуса российский врач займется в дальнейшем.

А потом родилась Луна с маской на лице

А потом родилась Луна с маской на лице

Фото: Личный архив

- Луна вернется к нам и мы будем лечить рубцы, - сказал Павел Попов.

У Кэрол и Луны теперь есть виза, чтобы вернуться в Россию. Даже во время пандемии они смогут прилетать в Краснодар без проблем. Предыдущие пару лет именно это больше всего тревожило их.

А краснодарский врач раз за разом удалял ее "маску"

А краснодарский врач раз за разом удалял ее "маску"

Фото: Личный архив

- Мы планируем вернуться в Краснодар в феврале, - уточнила мама Луны.

Сколько еще американцам потребуется визитов в Краснодар, пока неизвестно. Все будет зависеть теперь уже от чисто косметического эффекта. Невус окончательно побежден и уже не возродится на коже ребенка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

История девочки "с маской Бэтмена" подошла к концу: фото до и после операции в России

Американская пациентка краснодарского доктора скоро вернется в США (подробнее)

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ