Врач девочки с «маской Бэтмена» раскрыл секреты ее лечения, рассказав, как взрывал пигментные клетки

Павел Попов продолжить лечить Луну. Фото: Светлана Алексуткина

С лица маленькой американки Луны Феннер "сняли" зловредную "маску супергероя". Под ней девочку с черным новообразованием причудливой формы узнал весь мир. Мама Кэрол рассказала о своей беде во всеуслышание, и благодаря этому нашла помощь на другом континенте, в России.

Лечение меланоцитарного невуса в США прогнозировали долгим, упорным, травматичным и дорогостоящим. В Краснодаре Павел Попов пообещал помочь матери Луны гораздо быстрее.

- С аналогичными проблемами на коже пациентов мы уже сталкивались. Но у Луны невус был гораздо глубже, - рассказал доктор Попов в эфире программы "Жить здорово" на Первом.

В этом случаю под кожу, где располагается невус, вводят специальное вещество, а потом в буквальном смысле взрывают пораженные клетки лазером. Это и есть метод фотодинамической терапии.

- Нам удалось удалить пятно за шесть процедур. Но сложнее всего это было сделать на бровях. Там невус "засел" плотнее, - пояснил доктор.

По словам Павла Попова, косметический эффект не был в приоритете ни для семьи Луны, ни для него, как врача. Однако именно улучшением внешности девочки после удаления невуса российский врач займется в дальнейшем.

А потом родилась Луна с маской на лице Фото: Личный архив

- Луна вернется к нам и мы будем лечить рубцы, - сказал Павел Попов.

У Кэрол и Луны теперь есть виза, чтобы вернуться в Россию. Даже во время пандемии они смогут прилетать в Краснодар без проблем. Предыдущие пару лет именно это больше всего тревожило их.

А краснодарский врач раз за разом удалял ее "маску" Фото: Личный архив

- Мы планируем вернуться в Краснодар в феврале, - уточнила мама Луны.

Сколько еще американцам потребуется визитов в Краснодар, пока неизвестно. Все будет зависеть теперь уже от чисто косметического эффекта. Невус окончательно побежден и уже не возродится на коже ребенка.

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