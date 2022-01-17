Тарифы на коммуналку в 2022 году в Краснодарском крае снизятся. Но не во всех районах

Тарифы в части районах Краснодарского края снизятся. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

К неизбежному росту тарифов на коммуналку жители Краснодарского края уже привыкли. Каждый год стоимость за воду, тепло и вывоз мусора увеличивается в июле на несколько процентов. По данным регионального департамента государственного регулирования тарифов, в 2022 году повышение в среднем будет на уровне 4,2%, но не более 6,8%. Так, уже точно известно, что электроэнергия подорожает на 5% для городского населения (с 5,24 до 5,50 руб/кВтч) и на 4,9% (с 3,67 до 3,85 руб/кВтч) для тех, кто живет в сельской местности.

- Рост затрат организаций на электроэнергию и газ до 5 %, повышение цен на топливо, индексация оплаты труда на 4,3%, инфляция, а также повышение налогов – все это ведет к тому, что себестоимость коммунальных услуг в 2022 году вырастет, - рассказали в ведомстве.

Но жители некоторых городов и районов Кубани смогут сэкономить на коммуналке в 2022 году. С 1 января за вывоз мусора будут платить меньше на 10 % в Ейском, Каневском, Кущевском, Ленинградском, Староминском и Щербиновском районах. Значительное снижение ожидается в Туапсинском районе (на 14%) и Сочи (на 3,4%) с 1 июля. Не поменяется тарифная сетка для жителей Горячего Ключа.

- Если организации получили доход, который не был отражен ранее, или были неучтенные расходы, - все это влияет на уровень тарифа и его коррекцию. После проверки экономического обоснования и анализа целевого использования средств тариф может быть снижен, - прокомментировал «КП»-Кубань» начальник отдела цен и тарифов в сфере транспорта, услуг и обращения с твердыми коммунальными отходами департамента госрегулирования тарифов Краснодарского кар Сергей Дорохин.

С 1 января в станице Динской стали меньше платить за тепло и горячую воду на 10%, а в Славянском районе и Курганинске эти тарифы не будут увеличены в течение года.

Не повысится плата за холодную воду в Краснодаре, Брюховецком, Лабинском и Новопокровском районах. Этот же тариф снизится на 2,5% в центральных поселениях Динского и Приморско-Ахтарского районов. В самом Приморско-Ахтарске жители будут платить за холодную воду на 2,2 % меньше.

В Краснодаре, Кореновском, Курганинском и Славянском районах стоимость тарифа за водоотведение останется на уровне 2021 года, а в Абинском, Апшеронском, Белореченском, Выселковском, Динском, Ейском и Крымском районах снизятся от 1 до 10%.

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