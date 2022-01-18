«Атмосферный монстр» надвигается на Кубань

Синоптики рассказали, чего ждать от непогоды в Краснодарском крае.

Вслед за Крымом на Краснодарский край обрушатся ураганные ветры. Теперь в зоне влияния активных атмосферных фронтов не полуостров, а Кубань. Из-за этого в регионе ожидаются сильные ливни и мокрый снег. Причем ожидается налипание на деревьях и проводах. Об этом уже предупредили коммунальные службы, которые будут следить за состоянием веток и ЛЭП. Но осадки - лишь малая часть того, что приготовила непогода. На Кубань надвигается «атмосферный монстр».

Как говорят метеорологи, в течение 18 января в крае будет бушевать ненастная погода. Помимо гололеда и ухудшения видимости на трассах, жителей Кубани предупреждают об ураганном ветре.

- Скорость его будет 20-25 метров в секунду, а в отдельных районах порывы будут достигать 29 метров в секунду, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Как сообщает ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, ураган будет свирепствовать в основном на Черноморском побережье. По наблюдениям синоптика, сильнее всего от непогоды достанется Архипо-Осиповке и Туапсе - там скорость ветра будет 26 метров в секунду. В горных селах Туапсинского района порывы достигнут 28 метров в секунду. Неспокойно будет и в Новороссийске - там скорость ветра прогнозируется 22 метра в секунду. Правда, для города-героя такие норд-осты уже привычны.

Напомним, ранее спасатели предупреждали о том, что реки могут выйти из берегов. До опасных отметок из-за ливней поднимется вода в Горячем Ключе, Северском, Абинском районах и на реках Черноморского побережья – в Геленджике, Туапсинском районе.

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