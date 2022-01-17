Обильный снег прогнозируют в предгорной и горной зонах курорта Фото: 23.mchs.gov.ru

Экстренное предупреждение из-за сильного снега объявлено в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Краснодарскому краю.

Обильный снегопад прогнозируют 18 января в предгорной и горной зонах курорта. Жителей и гостей курорта просят соблюдать осторожность.

Ранее «Комсомольская правда»- Кубань» сообщала о том, что в Сочи прогнозируют дожди и порывы ветра до 27 метров в секунду. Погода на курорте ухудшится в ближайшие сутки.