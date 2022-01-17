Полиция выступила с заявлением после издевательств над котом в элитном районе Краснодара

Коту теперь ищут заботливую семью. Фото: скриншот видео Елены Пушкаревой

Издевательства над котом в Краснодаре уже вызвали небывалый общественный резонанс. Читатели "КП" - Кубань" требуют найти живодеров, взорвавших кота петардой, и наказать по всей строгости закона. "Героев", поднявших руку на бессловесное животное, страна должна знать в лицо.

- Сообщений о жестоком обращении с котом на территории Немецкой деревне не поступало. Но на основании выявленной в сети интернет информации полицией Краснодара инициативно проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также возможных свидетелей и очевидцев происшествия. По результатам разбирательства будет принято законное процессуальное решение, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе УВД по Краснодару.

Правоохранители просят откликнуться всех, кто что-либо видел и позвонить по телефону в Краснодаре 226-5-222.

Напомним, в одном из дворов элитных многоэтажек Немецкой деревни 15 января женщина нашла искалеченного кота. Он силился встать, а сзади не было хвоста и лежала разорвавшаяся петарда.

- Ему в задний проход воткнули ее, - описывает увиденное Елена Пушкарева.

Она подобрала несчастное животное, он едва дышал, и отвезла в ветеринарную клинику. Там коту сделали несколько операций. Он выжил. Теперь Елена ищет ему заботливую семью.