Пятибалльный шторм в Сочи остановил движение поездов

Небывалый шторм остановил поезда Фото: Виктор КЛЮШКИН

На Сочи снова обрушился шторм. Причём такой силы, что утренняя "Ласточка" застряла между Сочи и Лазаревским.

- Мы в нескольких станциях от Сочи. Но поезд просто встал. По громкоговорителю объявили, что из-за погодных условий, - рассказывает "КП"- Кубань" очевидец. - За окном бушует море, а мы сидим, наблюдаем за этим буйством.

- Сегодня с 6:30 на участке Шепси – Путевой Пост 1898 км по техническим причинам на время до полутора часов оказались задержаны поезда №802 «Ласточка» Адлер – Краснодар, №35 Санкт-Петербург – Адлер, №6802 Имеретинский Курорт – Туапсе, №6813 Туапсе – Имеретинский Курорт, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе РЖД. - Железнодорожники предпринимают все необходимые меры, чтобы сократить отставание поездов.

Но о непогоде на курорте предупреждали. Синоптики сообщили, что сила ветра 18 января будет достигать 29 метров в секунду.

- Это сила настоящего урагана. Кроме того, велика вероятность подъема уровня рек из-за ливня. В горах ожидается метель, - уточнили в краснодарском гидрометцентре.

Ожидается налипание на деревьях и проводах. Об этом уже предупредили коммунальные службы, которые будут следить за состоянием веток и ЛЭП. Но осадки - лишь малая часть того, что приготовила непогода. На Кубань пришел настоящий «атмосферный монстр».