Понаехи. В Краснодарский край переселилось рекордное количество человек

Миграционный поток в Краснодарский край не останавливается. Фото: basel.aero

Краснодарский край остается одним из самых привлекательных регионов страны для переезда. Экологическая обстановка, развитие экономики и, конечно же, климат становятся решающими для многих россиян, когда они планируют сменить место жительства. Пандемия немного сбила миграционные процессы в регионе, но уже сейчас можно сказать, что поток людей не остановится в ближайшие годы.

По данным Краснодарстата, в 2021 году на Кубань переселились 109 097 человек. Вожделенную кубанскую прописку получили на 7 434 человека больше, чем годом ранее.

Продолжают населять Краснодарский край не только жители других регионов, но и СНГ. Больше всего переселенцев было из Украины, Армении, Казахстана и Таджикистана.

Всего же по официальным данным, население Краснодара уже перевалило за миллион.

- По расчетным данным численность постоянного населения края на 1 ноября 2021 года составила 5 млн 689 тысяч человек, из которых 3 млн 178 тысяч проживают в городах, а 2 млн 511 тысяч – на селе, - говорится в докладе о социально-демографическом положении, подготовленном Краснодарстатом.

Несмотря на активную миграцию в Краснодарском крае наблюдаются негативные демографические процессы. В январе-октябре 2021 года в регионе количество умерших превысило число родившихся в 1,6 раза. За этот период на свет появились почти 50 тысяч детей, а скончалось 78 тысяч человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Теперь и меня называют понаех»: у переселенцев на Кубань появился свой гимн

Краснодарский музыкант Виктор Кукарекович написал шутливую песню, которую признали неофициальным символом (подробнее)