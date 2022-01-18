Восстание стихий: В Краснодарский край пришли сокрушительные дожди со снегом и ураган

Дороги уходят под воду

Краснодарский край накрыли сильные дожди со снегом. Осадки ожидаются в течение дня. Спасатели предупреждают – последствия могут быть опасными. Жителей и гостей просят быть осторожными и оставаться в непогоду дома.

- На территории Кубани действуют четыре экстренных предупреждения. Прогнозируются сильный снег, очень сильный ветер, волнение моря, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, сильные осадки, подъем уровней рек, сход снежных лавин, обвально-осыпные процессы, - комментирует начальник Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Павел Иванов.

Спасатели предупреждают, что из-за сильного ветра возможны повреждения слабо закрепленных конструкций, падение деревьев, обрыв линий электропередач и другие нарушения жизнеобеспечения населения.

Стоит отметить, что Черноморское побережье уже испытывает на прочность непогода. Там ветром срывает провода и валит деревья. Владельцам машин рекомендуют не ставить авто под ветками и рекламными щитами.

В Горячем Ключе местные жители сообщают, что станица Пятигорская на грани потопа. В Северском районе уровень рек также достиг критических отметок.

Непогода повлияла на работу аэропорта Краснодара, он закрыт до 14 часов. Из-за ливневого снегопада рабочие расчищают взлетно-посадочную полосу. На вылет задержаны два рейса, три – отправлены на запасные аэродромы. Воздушная гавань будет работать в условиях непогоды.

Сейчас все службы региона работают в усиленном режиме.

- В работе используются современные информационные ресурсы, в том числе моделирование обстановки с учетом цифрового рельефа местности, а также средства космического мониторинга, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС по краю.

Спасатели рекомендует проявлять бдительность, следить за погодой, соблюдать меры пожарной безопасности.

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