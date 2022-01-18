Из-за непогоды аэропорт Краснодара приостановил работу

Аэропорт Краснодара из-за непогоды закрыт до 14:00 Фото из архива КП

Ситуация с погодой в Краснодаре и по всему краю разыгралась не на шутку. Пока в одной части краевого центра идут дожди, в другой крыши домов присыпало белыми хлопьями снега. Из-за нестабильной обстановки с погодой аэропорт Краснодара временно приостановил работу. В том числе несколько рейсов задержаны и отправлены на запасные аэродромы, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

- В связи с усилением ливневого снегопада, налипанием снега, расчисткой взлётно-посадочной полосы и ухудшением видимости до 500 метров аэропорт Краснодара закрыт до 14:00. Два рейса на вылет задержаны - рейс авиакомпании Utair в Сочи и рейс авиакомпании «РусЛайн» в Тамбов. На прилет задержаны два рейса авиакомпании «Победа» из Москвы (Внуково) и Казани, и рейс «РусЛайна» в Тамбов, - сообщают в пресс-службе аэропорта.

Кроме того, три рейса отправлены на запасные аэродромы. Так, перенаправлены в Ростов-на-Дону рейс авиакомпании «Россия» из Санкт-Петербурга и рейс авиакомпании PegasFly из Москвы (Шереметьево). Рейс авиакомпании S7 из Москвы (Домодедово) отправился на запасной аэродром в Анапу.