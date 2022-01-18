Самолеты в шторм кружат над Сочи из-за невозможности приземлиться

Самолеты не могут сесть из-за ветра Фото: Алина НИЗАМОВА

День выдался непогожим в Краснодарском крае. Кажется, сразу все природные явления обрушились на регион. Часть районов - в основном прибрежные - сообщают о небывалом шторме, другая часть в ожидании рекордных этой зимой морозов до -14 градусов. На Кубани всю ночь и полдня 18 января шел сильный дождь, а к обеду повалил снег. Впрочем, обо всем этом синоптики предупреждали заранее.

Как и о том, что от Джубги до Магри порывы ветра будут такой силы, что опасно передвигаться по дороге в этот момент.

Казалось, сдвинуть огромную махину - самолет - невозможно. Но из-за ветра пилотам приходится использовать все свое умение, чтобы посадить лайнер на землю.

- На моих глазах самолет уже почти коснулся земли, но, сдуваемый ветром, снова пошел на взлет, - рассказывает "КП" - Кубань" очевидец.

Остается только догадываться, что переживают пассажиры в такой момент.

По данным флайтрадар, несколько самолетов накручивают круги в небе над курортом.

К слову, ограничена и работа аэропорта Краснодара из-за сильнейшего снегопада.