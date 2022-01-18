Гоняют как болиды «Формулы-1». Синоптик объяснил снегопад на Кубани бешеной скоростью фронтов

За пару часов на Кубани выпало более 10 см снега Фото: Варвара ДЫМ

Непогода пришла на Кубань во вторник. Залповые ливни и грозы плавно перешли в снегопад. Он обрушился на всю территорию Краснодарского края.

Основной удар приняла на себя столица Кубани. Мощный снег повалил в Краснодаре еще ночью. Он сопровождался сильным ветром. Его порывы достигла 15 м/с.

- Над краем проходят фронтальные разделы. Сперва шел теплый фронт. Был дождь, – рассказала «КП» – Кубань» главный синоптик Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Светлана Попова. – Но затем теплый и холодный фронты объединились. Пошел снег, а температура воздуха упала.

Такие качели на Кубани уже стали нормой. Они мучили местных жителей прошлой зимой. Тогда перепады температур достигали 20 градусов.

Сейчас ситуация не лучше. За сутки скачок температур составляет 15 градусов. На дорогах образуется гололед. Причем происходит это за пару часов.

- Ситуация меняется очень быстро. Фронты проходят над Кубанью на огромной скорости – от 150 до 300 км/ч. Они двигаются с юго-запада на северо-восток, – добавляет синоптик.

Из-за бурного движения фронтов случается резкий скачок температуры и погоды. Ливни сменяются снегопадом, а оттепель – сибирскими морозами.

- Снегопад прекратится ближе к вечеру. Осадки останутся. Но изменится интенсивность. Вообще, снег будет сыпать до конца недели. Просто с небольшими паузами, – объясняет метеоролог.

Непогода бушует на Кубани Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Вместе со снегопадом на Кубань придут лютые морозы. В ночь на среду температура воздуха упадет до минус четырех-десяти градусов, днем – до минус двух-пяти.

Усугубится ситуация в пятницу. На Кубань вернутся мощные снегопады и заморозки.

- Еще ожидается усиление ветра – до 15-20 м/с, – заключает метеоролог.

Случится это на фоне потепления. Уже в пятницу воздух на Кубани прогреется до плюс 8 градусов. Но это не помешает снегопаду, который обрушится на Краснодар.