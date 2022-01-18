Валит деревья, срывает провода: Ураган с дождем обрушился на Черноморское побережье

На Черноморском побережье штормит. Фото: скрин видео

Ураганный ветер испытывает на прочность Черноморское побережье. Утром 18 января жители курортов проснулись от завывания сильных порывов, к ним добавился дождь. Непогода обрушила десятки деревьев в Туапсе.

В Туапсе погода разыгралась не на шутку. Фото: tuapse_com

Жители говорят, что город буквально усыпан сломанными ветками. На одной из улиц оказались оборванными провода.

- Сейчас в Туапсе погода ухудшается, хотя, казалось бы, куда больше. Ветер усилился, дождь льет стеной, - рассказали "КП"-Кубань" туапсинцы.

Не лучше обстоят дела в Анапе. На набережной 40-летия Победы завывал ураган такой силы, что уронил столб. По сообщению очевидцев, никто не пострадал.

- Судя по всему, здесь нет света, - говорят местные жители.

Мокрый снег, ливни и ветер будут терзать Краснодарский край весь день. На Черноморском побережье шторм не прекратится, уровень рек поднимется, а в горах возможен сход лавин. В МЧС призывают жителей быть крайне осторожными и не выходить из дома без особой надобности.

В Краснодаре вновь закрыт аэропорт из-за нестабильной погоды. В одном конце города идет сильный дождь, другой - накрывает мощный снегопад. Из-за непогоды задержаны несколько рейсов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Природа сошла с ума: пока в одном районе Краснодара бушевала гроза, в другом - выпал снег

Циклон, обрушившийся на регион, специалисты сравнивают с атмосферным монстром (подробнее)