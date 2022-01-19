Расчистят и реконструируют. Всесвятское кладбище Краснодара приведут в порядок после полувекового застоя

Всесвятское кладбище приведут в порядок

В Краснодаре приведут в порядок уже более 50 лет закрытое для захоронений Всесвятское кладбище. Власти скорректируют разработанный проект реконструкции погоста. На первом этапе для оценки целостности объектов территорию кладбища расчистят от аварийных деревьев и поросли. Эти работы проведут за полгода, затем приступят к реконструкции.

- Всесвятское кладбище — знаковое для Краснодара, его необходимо благоустроить, памятники привести в порядок. Это место может стать серьезной точкой притяжения для туристов. Проектировщики могут поквартально обследовать объекты сразу после расчистки территории, — сказал мэр города Андрей Алексеенко.

Расчищать территорию погоста будут максимально аккуратно, чтобы не повредить памятники. На месте обследуют около 250 могил и мест захоронений, которые требуют работ по реставрации.

- Так как Всесвятское кладбище — объект культурного наследия регионального значения, все работы будут контролировать эксперты. Нужно ускориться, - поручил глава Краснодара.

На втором этапе, уже после расчистки и приведения территории в порядок, в Краснодаре сделают корректировку разработанного проекта реконструкции Всесвятского кладбища.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что кладбища Краснодара из года в год терроризируют вандалы. Жители просили чиновников как можно скорее урегулировать вопрос.

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