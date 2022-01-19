На Кубани девятиклассница обратилась в больницу с болью в животе и… родила

Пока уголовное дело за совращение малолетней не возбуждено. Фото: Олег ЗОЛОТО

Пока одноклассники сидят на уроках, 15-летняя Алена Марьянова (имена здесь и далее изменены – Авт.) из станицы Динской постигает азы материнства. Девятиклассница родила малыша после обращения в больницу.

- Девочка к нам поступила с сильными болями в животе. После первичного обследования выяснилось, что она беременна. У несовершеннолетней были схватки, поэтому ее экстренно доставили в акушерское отделение, - сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» источник в больнице. – Школьница поступила утром, через 4 часа она родила. Угрозы здоровью ни матери, ни ребенка не было.

После того, как девочка приходила в себя, медики сообщили о поступившей пациентке правоохранителям, которые и начали разбираться в произошедшем. Как оказалось, школьницу совратил взрослый приятель. Именно он, по словам девочки, и есть отец ребенка.

- Предполагаемым отцом ребенка является 19-летний знакомый Алены, живущий в соседней станице. По ее словам, интимная связь между ними произошла по обоюдному согласию в одном из заброшенных домов станицы Динской, - уточняет «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

О том, что беременна, школьница, похоже, узнала довольно поздно. Что удивительно, родители не также не заметили интересное положение дочери.

- Девочка сама по себе пухленькая. Потому никто из родных, видимо, и не обратил внимание на то, что она поправилась. Живота как такового видно не было, - говорят соседи.

Школьница уже сдала правоохранителям имя молодого отца.

Сейчас правоохранители беседуют с молодым человеком, с которым у девушки был секс. Его могут привлечь за связь с несовершеннолетней. Правда, пока уголовное дело не возбуждено.

- На данный момент проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, - сообщают «КП» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю.

По информации «КП» - Кубань», молодой отец ранее судим не был, девочка на учете в органах по делам несовершеннолетних не состоит.

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