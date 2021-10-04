16-летняя девочка тайком родила в уличном туалете, задушила малыша, а потом умерла сама

Фото: Олег ЗОЛОТО

16-летняя Ирина Манько (имена здесь и далее изменены. — Авт.) вместе с мамой переехала в Краснодарский край два года назад из Украины. Поселилась семья в Славянске-на-Кубани. Здесь Ира ходила в местную школу, а после - в электро-технологический техникум. Но учеба быстро отошла на второй план — не успев окончить первый семестр, девочка влюбилась. Как говорят однокурсницы, она стала близко общаться с парнем старше ее. Учится ли он в том же техникуме, неизвестно, однако парочку нередко видели вместе после занятий.

- Но встречались они недолго, уже весной она была одна, - рассказывают учащиеся техникума. - Ира особо ни с кем не общалась, уж что у них произошло, никто не знает.

Однако через пару месяцев Ирина узнала, что беременна. О том, что в положении, никому не рассказывала, даже маме. Но 39-летняя мать стала подозревать неладное, когда дочь набрала вес. Вот только вести дочь к медикам женщина не спешила.

Однокурсники говорят, что девочка была замкнутой.

- Узнав, что дочь беременна, мать девочки не поставила ее на учет в женскую консультацию. Нет ни единого обращения в поликлинику по этому поводу, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

23 сентября у Иры начались схватки. Как стало известно «КП» - Кубань», девочка родила в уличном туалете во дворе дома, где и жила с мамой.

- Родила девочку. Но потом юная мать положила ребенка на подушку лицом вниз, малыш просто задохнулся, - рассказывает наш источник в правоохранительных органах. – Кроху выбросили на улицу. А у самой девочки после родов открылось сильное кровотечение.

Ребенка девочка родила в уличном туалете. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

И даже после этого мать не вызвала врача дочери. 16-летнюю Иру мучили боли три дня, в итоге она умерла, так и не дождавшись медицинской помощи.

- Мать подростка просто боялась шумихи, потому скорую не вызвала, пыталась остановить кровотечение самостоятельно, - рассказывает наш источник. – Но когда дочь перестала подавать признаки жизни, женщина позвонила в скорую. Однако медики только зафиксировали смерть и сообщили обо всем в полицию.

В этом доме и произошла трагедия.

К 39-летней матери погибшей девочки у сотрудников в погонах сейчас немало вопросов. После поступления сигнала из больницы силовики начали проверку на предмет того, что стало причиной смерти двух людей, а также, кто является отцом ребенка. Кроме того, выясняется и то, может ли быть мать девочки причастна к двум смертям.

- По некоторым данным, еще во время беременности женщина колола своей дочери препарат, который должен был вызвать выкидыш. Роды оказались преждевременными — малыш появился на свет в сроке 5-6 месяцев. Предположительно, он был здоров, то есть смерть была насильственной, - говорят правоохранители.

Так ли это на самом деле, покажет судебно-медицинская экспертиза, которую сейчас проводят специалисты. А тем временем возбуждено сразу два уголовных дела по статьям «Смерть по неосторожности», а также «Убийство матерью новорожденного ребенка».

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