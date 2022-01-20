Отдыхал в сауне. Беглого тиктокера, подозреваемого в убийстве, задержали в парилке

Алексей Щетинин

Тиктокера Алексея Щетинина задержали накануне в одной из саун Краснодара. Мужчину подозревают в нескольких преступлениях, в том числе убийстве и стрельбе по полицейским. Его в октябре прошлого года объявляли в федеральный розыск.

Официальной информации о задержании беглого тиктокера пока нет. Но по предварительным данным, из кубанской столицы правоохранители должны были доставить его в родной Темрюк на допрос. В настоящее время все подробности и обстоятельства уточняются.

Напомним, что 44-летний Алексей Щетинин известен в кубанской блогосфере по роликам своей тещи Юлии Филон. После того как на него пали подозрения о преступной деятельности, родные заявили, что ничего не знали о двойной жизни главы семьи. За поимку беглого тиктокера полиция объявила вознаграждение в 1 млн рублей. Возможно, деньги получит тот, кто навел правоохранительные органы на последнее укрытие Щетинина.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что, по словам жены тиктокера, к ним в дом врывались силовики. Тогда Алексея забирали на допрос. После этого она его не видела. А популярность влога снизилась. Теща вынуждена была переехать из Темрюкского района в Новороссийск, а раскрученный аккаунт и вовсе сдала в аренду.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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