За беглого тиктокера полиция объявила вознаграждение

Алексея Щетинина разыскивает полиция

Полиция объявила вознаграждение за помощь в поимке тиктокера, подозреваемого в убийстве. 44-летний Алексей Щетинин еще недавно был одним из главных действующих лиц в незамысловатых роликах, которые снимала его теща Юлия Филон.

Проникнувшись простотой быта тещи и ее семьи, люди отправляли им деньги и вещи посылками. А когда Юлия пожаловалась на некачественный видеоконтент из-за дешевенького телефона, на который она снимает свои посты, ей собрали на новенький айфон.

Но, оказывается, все это время семейка вела явно нездоровый образ жизни. А зять Юлии, сделавшей и его знаменитым, вообще числился в розыске. Согласно ориентировке, появившейся в соцсетях, мужчина может быть причастен к ряду преступлений, в том числе убийству и кражам.

Ориентировку разослали по всем отделам полиции, о розыске объявили и следователи.

Теперь фотография Щетинина расклеена на всех столбах. Но найти его пока не могут.

- Мужчина подозревается в ограблении частного дома, которое произошло в сентябре этого года. Он причастен к убийству, совершенному в декабре прошлого года в станице Ахтанизовской и в стрельбе по полицейским из Анапы, - говорится в ориентировке ОМВД.

Напомним, всех, кто что-либо знает о местонахождении Алексея Щетинина, просят сообщить по номеру телефона полиции. Тем более за информацию полагается премия. Правда, не сообщается, в каком размере.

Приметы Щетинина: на вид 40-45 лет, рост 165-170 см, среднего телосложения, волосы короткие, темного цвета с проседью, носит очки в черной роговой оправе. Всех, кто что-то знает, просят звонить: 8 (861) 259-50-45, 8 (918) 263-68-86, 8 (928) 406-10-80, 112 или 02 (с мобильного 102). Обратившимся гарантируются конфиденциальность и безопасность.

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