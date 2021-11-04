«Его застрелили»: жена беглого тиктокера, с которым теща желала пить пиво в популярном ролике, пожаловалась на полицейских

Ролик, в котором участвовал Щетинин со своей тещей, набирал миллионы просмотров.

Еще недавно эта троица - теща Юлия Филон, ее дочь Анастасия и зять Алексей Щетинин - поверить не могла своему нежданному счастью. Незамысловатые ролики, где прокуренным голосом беззубая женщина рассказывает о своих буднях, вызвали интерес сотен тысяч пользователей. Обычно взыскательную публику в Инстаграм не насторожил налет маргинальщины.

А все началось просто: вряд ли думая о популярности, Юлия разместила ролик, где искренне радуется, что приехал ее любимый зять и она вот-вот будет пить с ним пиво.

Проникнувшись простотой быта тещи и ее семьи, люди отправляли им деньги и вещи посылками. А когда Юлия пожаловалась на некачественный видеоконтент из-за дешевенького телефона, на который она снимает свои посты, ей собрали на новенький айфон.

Но, оказывается, все это время семейка вела явно нездоровый образ жизни. А зять Юлии, сделавшей и его знаменитым, вообще числился в розыске. Согласно ориентировке, появившейся в соцсетях, мужчина может быть причастен к ряду преступлений, в том числе убийству и кражам.

К слову, и популярность они вскоре не поделили. Теща вынуждена была переехать из Темрюкского района в Новороссийск, а раскрученный аккаунт и вовсе сдала в аренду.

Недавно ее дочь сообщила, что ночью в их в дом забежали люди в масках, с оружием и стали кричать. Когда она ложилась спать, ее муж Алексей был в постели, а когда же к ним ворвалась оперативная группа - след его простыл.

- Я его видела последний раз в день, когда это все произошло. Легла спать в полтретьего, он спал. Проснулась часов в пять оттого, что мне разбивают окна, долбят в двери, кричат. Я открыла глаза и понимаю, что его рядом нет. Все. Ворвались люди в масках с автоматами, с винтовками, на броневике. Это было очень страшно, - рассказала Анастасия.

Теперь фотография Щетинина расклеена на всех столбах. Но найти его пока не могут.

Сейчас мужчина уже задержан.

Впрочем, жена Щетинина по привычке рассказывает обо всем подписчикам, хотя их число заметно и поубавилось. На днях она сообщила, что мужа, скорее всего, уже нет в живых.

- Мне пришло сообщение, что его застрелили при попытке к бегству, - говорит Анастасия. - А полицейские абсолютно ничего мне говорить не хотят. Я даже ничего не знаю по поводу ареста имущества.

Но подтверждения этой информации она не нашла.

Ориентировку разослали по всем отделам полиции, о розыске объявили и следователи.

- Щетинин по-прежнему числится в активном розыске, - ответили "КП" - Кубань" в ОМВД по Темрюкскому району.

Напомним, всех, кто что-либо знает о местонахождении Алексея Щетинина, просят сообщить по номеру телефона полиции. Детали розыска указаны в ориентировке.