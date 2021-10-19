Снимался в Тик-Ток у популярной тещи: Полиция год искала вора, а он и не скрывался

Ролик, в котором участвовал мужчина со своей тещей, набирал миллионы просмотров.

- Бегу с огорода, приехал зять, будем пить пиво-о-о! - эту фразу знают сотни тысяч людей по всей России, кто смотрит видео в Tik Tok.

Сиплая блогер из Темрюка Юлия Филон вместе со своим зятем Алексеем Щетининым покорила отечественные соцсети. Ролик, снятый на скорую руку, "залетел" в рекомендации пользователей - за сутки он набрал больше миллиона просмотров. Мужчина засветился и в других роликах своей звездной родственницы. Но, как оказалось, герой вирусных видео все это время был в федеральном розыске.

Того самого зятя, с которым женщина в популярном ролике бежала пить пиво после огорода, согласно ориентировке, которая появилась в соцсетях, мужчина может быть причастным к ряду преступлений, в том числе убийству и кражам.

Позднее ситуацию прокомментировали в Следственном комитете. Как стало известно, первый отдел по расследованию особо важных дел СКР по краю расследует об убийстве жителя станицы Ахтанизовской в декабре 2020 года (ч.1 ст.105 УК РФ), разбойном нападении на него (ч.3 ст. 162 УК РФ) и применении насилия, опасного для жизни сотрудников полиции в Анапе (ч.2 ст.318 УК РФ). В связи с этим в федеральный розыск объявили 44-летнего жителя Темрюкского района Алексея Щетинина.

Ориентировку разослали по всем отделам полиции, о розыске объявили и следователи.

По версии следствия, 22 декабря 2020 года подозреваемый проник в дом пожилого мужчины в переулке Пионерский станицы Ахтанизовской Темрюкского района. Как полагают следователи, он выстрелил в хозяина дома не менее шести раз. Пострадавший позже от полученного ранения скончался. После чего нападавший похитил из дома ювелирные украшения и скрылся.

- Кроме того, в апреле 2021 года фигурант находился на улице Перспективной в селе Цибанобалка Анапы, где с целью проверки документов к нему обратились двое оперуполномоченных полиции, - добавляют в СУ СК по Краснодарскому краю.

Мужчина отказался и дважды выстрелил из огнестрельного оружия по ногам правоохранителей.

- Во время расследования будет проверена причастность фигуранта к совершению иных противоправных действий, - добавляют следователи.

Тем временем в доме семьи провели обыски. Всю технику, в которых могут быть доказательства причастности к преступлению, силовики забрали, напугав жену и детей. Как удалось узнать «КП» - Кубань», самого мужчины в доме не было - его розыск продолжается.

- Это так страшно! - делилась с подписчиками в видео Анастасия Щетинина, жена Алексея. - Мой муж нигде не скрывался, хоть и находился в розыске. Он ведь снимался в видео все это время.

Когда стало известно о свалившемся на семью горе, поклонники обратились с вопросом к той самой теще, которая некогда звала зятя на пиво. В своем Tik Tok женщина записала видео-ответ, в котором ясно дала понять, что открещивается от родственников. Юлия Филон не собирается помогать дочери и зятю.

- С чего я должна кого-то поддерживать? - заявила блогер в свойственной ей манере. - Не, не, не, за что боролись, на то и напоролись!

Более того, блогер заявила, что семья поймала бумеранг за то, что натворила ранее. По некоторым данным, Юлия Филон в прошлом году столкнулась с предательством. Анастасия Щетинина вместе с супругом Алексеем выгнали 45-летнего блогера из дома и забрали деньги, которые, в свое время, знаменитая теща заработала в Tik Tok.

ВАЖНО!

Всех, кто обладает информацией о месте нахождения Алексея Щетинина, следствие просит сообщить об этом по телефонам 8 861 259 50 45 либо 02.