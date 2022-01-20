Сотрудники ФСБ задержали следователя полиции Краснодара за взятку в 1,5 млн рублей

Устанавливаются другие возможные эпизоды. Фото с оперативной съемки

17 января в Краснодаре силовики задержали следователя полиции. Его поймали с поличным при передаче 1,5 млн рублей от бизнесмена.

- Задержан следователь полиции. Он получил 1,5 млн рублей за увод от уголовной ответственности индивидуального предпринимателя по статье «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе управления Федеральной службы безопасности России по Краснодарскому краю.

Фото: пресс-службы УФСБ РФ по региону

Имя и фамилия сотрудника пока не разглашаются в интересах следствия. Расследование дела продолжается. Устанавливаются другие возможные эпизоды.

- В настоящее время проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. Выясняются все обстоятельства преступления, - добавили в ведомстве.

Фото: пресс-службы УФСБ РФ по региону

Материалы в ближайшее время передадут в следственный комитет.

Ранее "Комсомолка" сообщала про похожую ситуацию, связанную со следователем полиции. Правоохранителю краснодарский "решала" хотел передать 3 млн рублей от бизнесмена за увод от уголовной ответственности. Посредника, в узких кругах известного как «быстроногий Абелардо», задержали на городской парковке. Его под рученьки вывели из машины и отправили на допрос.

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