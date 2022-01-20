Тафириматеа разбушуется: в Краснодарском крае схлестнутся гроза и снег

Жители Кубани получат новую порцию снега. Фото: Евгения ХИЛЬКО

Краснодарский край накрывает очередной циклон, который вновь принесет непогоду - схлестнутся гроза и снег. Жители Кубани уже шутят, мол, высшие силы против того, чтобы в регионе природа успокоилась.

- Бог облаков и грозы Тафириматеа будет бушевать. Предвкушаем, - пишут кубанцы.

И, судя по прогнозам, готовиться есть, к чему.

- С 21 по 24 января местами в крае ожидается непогода. Прогнозируем ливень с мокрым снегом. Возможны гроза, град, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Усилится и ветер - скорость его будет 20-25 метров в секунду, а в отдельных районах будет достигать до 29 метров в секунду.

Такая погодная ситуация крайне опасна для инфраструктуры, ведь вдобавок к ветру на деревья и провода еще будет налипать мокрый снег. Так что жителей Кубани просят быть аккуратными на улице.

- Не исключены и подтопления территорий. Особое внимание уделяем юго-западным притокам реки Кубань в Горячем Ключе, а также в Северском и Абинском районах, рекам юго-восточной территории в Апшеронском районе, а также Черноморскому побережью. Подъемы воды до опасных отметок ожидаются в Геленджике, Новороссийске и Туапсинском районе, - добавляет «Комсомольской правде» - Кубань» начальник отдела мониторинга и прогнозирования территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края Александр Колесник.

В целом циклон будет влиять на погоду Краснодарского края до конца рабочей недели. Облачные поля вихря вплоть до субботы будут засыпать снегом регион. Кто еще не успел покататься на санках и слепить бабу, то это ваш шанс наверстать упущенное. Тем более, что сильных морозов не ожидается. Почти на всей территории края температура воздуха будет варьироваться от 2 до 6 градусов ниже нуля.