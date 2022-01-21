«Хотел новую бэху»: последователь «цапков» в Кущевке напал на мужчину с топором ради иномарки

Сейчас парню, как и его подельнику, избрали меру пресечения. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Кущевском районе благодаря грамотной работе следователя задержаны последователи «цапков». Их подозревают в убийстве мужчины, а также разбое, избиении женщин и угоне их машины. Сейчас каждое из этих преступлений тщательно расследуется. Назначены экспертизы, необходимые для установления всех деталей случившегося.

- В отношении подозреваемых избраны меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщают в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю.

По информации правоохранителей, парни действовали, сообща, не всегда. По некоторым данным, во время разбирательств один из фигурантов рассказал о еще одном случае, который может лечь в основу уголовного дела.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», 30 ноября 2021 года 19-летний Алексей Прохоров (имя и фамилия изменены. - Авт.) действовал один. Он попросил родственника отвезти его в станицу Крыловскую, где у него была шабашка - укладывал плитку в одном из домов. Встретившись со своим прошлым начальником, он разговорился и узнал, что у хозяина сейчас лежит большая сумма денег в сейфе. Алексей решил завладеть наличностью.

На преступление парень решил пойти один.

Взяв из своего дома топор и нож, он позвонил маме и попросил отвезти его «по личным делам». Спрятав оружие под курткой, Алексей сказал, чтобы его не ждали, и направился к дому. Как только стемнело, он пробрался в огород. Топором разбил окно и проник в дом. Разбудив хозяина, налетчик стал вымогать деньги, при этом постоянно размахивал ножом. Как только он получил пачки с деньгами, он тут же сбежал. А затем вызвал себе такси, после чего уехал домой к отцу.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», из дома он унес 812 тысяч рублей. На эти деньги купил автомобиль, а еще кроссовый и спортивный мотоциклы.

- Он очень хотел себе «бэху», прям грезил ей. Когда она у него появилась, все девчонки вокруг него крутились, пацаны завидовали, думали, что родители подарили. Кто знал, что на иномарку он таким путем заработал! – говорит «КП» - Кубань» знакомая Алексея.

Сейчас информация, рассказанная подозреваемым, проверяется.

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