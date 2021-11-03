Кто на самом деле жестоко убил 12 человек в Кущевской 11 лет назад

Банда Сергея Цапка (на фото крайний слева) орудовала в Кущевской с 1997 года. За это время она совершила 19 убийств.

4 ноября 2010 года трагедия в небольшой кубанской станице прогремела на всю страну. В Кущевской устроили безжалостную бойню - убиты 12 человек, в том числе четыре ребенка. Палачами оказались члены банды местного депутата-бизнесмена Сергея Цапка. Уже позднее выяснится, что именно цапки были реальной властью в станице и держали в страхе людей. С тех пор прошло 11 лет. Кущевский кошмар стал символом криминальной России, а уголовные дела, связанные с местной ОПГ, тянутся до сих пор. Рассказываем, как сложилась жизнь участников этой драмы после кровавой резни.

Казнь - месть за брата

Глубокой ночью 4 ноября головорезы пробрались в дом кущевского фермера Сервера Аметова. У бизнесмена в это время гостил ростовский предприниматель с женой, двумя детьми, тещей и тестем. Забежала на огонек и соседка семьи - Наталья Касьян с сыном Павликом. Дома также была и невестка фермера - Елена Аметова с девятимесячной дочкой Аминой. Отморозки убили всех, не пожалели и детей. Чтобы скрыть жестокое преступление, тела облили бензином и подожгли…

Дом Сервера Аметова, в котором случилась кровавая резня. Фото: multilisting.su

По версии следствия, основным мотивом убийства была месть лидера банды Сергея Цапка за гибель своего старшего брата Николая (по кличке Коля Бешеный), застреленного в 2002 году. Почему-то Цапок решил, что именно фермер, в доме которого и устроили резню, причастен к смерти его брата.

11 лет назад перед законом предстали все, кто участвовал в убийстве. Лидера группировки Сергея Цапка и двух его сообщников Владимира Алексеева и Игоря Черныха (их обвинение назвало «основными киллерами банды») осудили пожизненно.

Владимир Запорожец отбывает наказание в Архангельске Фото: Артем ФИЛАТОВ

Вячеслав Цеповяз и Николай Цапок получили по 20 лет лишения свободы, а Владимир Запорожец - 19 лет «строгача».

Но по этапу пошли не все - Цапок и Черных скончались в СИЗО.

Лидер банды Сергей Цапок умер в СИЗО, но приличное состояние семье успел оставить. Фото: Артем ФИЛАТОВ

Что стало с палачами

Самый пожилой член ОПГ, 73-летний Николай Цапок, отбывает наказание в Магадане в отряде пенсионеров, не работает. Родня не забывает его и часто присылает посылки с Кубани.

Николай Цапок сидит в Магаданской области Фото: Артем ФИЛАТОВ

Самый кровожадный член банды Владимир Алексеев, на счету которого зверские убийства, разбои и изнасилования, сидит в одиночной камере Мордовской зоны. Соседи Вовы Беспредела - главари банд, серийные убийцы и педофилы. За решеткой работает - шьет рукавицы и даже получает за это зарплату.

Вова Беспредел

Его супруга с ним развелась и, как говорят станичники, больше не ездит на свидания к нему. Она воспитывает двух сыновей, одного из которых родила Алексееву, когда тот находился еще в СИЗО.

Жена Алексеева Виктория старалась не пропускать ни одного заседания суда, когда рассматривали дело ее мужа. Фото: Ольга СУХОВА

Развелась с мужем-сидельцем и жена Вячеслава Цеповяза. Несколько лет назад именно с ее подачи и стало известно о том, в каких условиях в колонии сидит финансист банды. Наталья Цеповяз, которая после развода вернула себе девичью фамилию - Стришняя, рассказала, что ее бывший за решеткой себе ни в чем не отказывал - жарил шашлыки, питался крабами и красной икрой. Деликатесами она сама и снабжала его несколько лет. В год на содержание супруга в колонии у нее уходило до 3 млн рублей. Пока, конечно, она не развелась.

Вячеслав Цеповяз за решеткой себе ни в чем не отказывал - жарил шашлыки, питался крабами и красной икрой.

После этого Цеповяза перевели в другую колонию, а на руководство его темницы завели уголовные дела. Полетели и головы - многие сотрудники колонии были уволены.

А бывший супруг начал мстить экс-жене за то, что лишила его комфортной жизни, и решил отобрать у нее земли, которыми они оба владели. До сих пор в Кущевской идут суды, где решают, кому достанутся участки.

Но не только бывшие супруги разбираются между собой. Спустя несколько лет после страшного убийства в Кущевской партнеры четы Цеповяз пошли в суды - с исками о махинациях с землями. Мол, у предпринимателей станицы семья Цеповяз незаконно отбирала участки. В пользу одного из бизнесменов, пострадавшего от махинаций группировки, отобрали у Натальи Стришней 36 участков на сумму более 2 миллиардов рублей.

А вот другой фермер из Кущевской Александр Исюк получил от суда от ворот поворот. Он еще в 2019 году признался, что банда цапков под угрозой убийства вынудила его перевести двумя траншами 70 миллионов рублей. Произошло это еще в 2010-м. По заявлению Исюка было возбуждено уголовное дело, бывшую жену Цеповяза Наталью Стришнюю и ее брата даже арестовали и отправили в СИЗО. Новое дело завели и на Вячеслава Цеповяза. Но спустя время дело о вымогательстве закрыли за «отсутствием события преступления». Полицейские объяснили это тем, что за прошедшие с момента вымогательства десять лет им не удалось обнаружить веских доказательств вины Стришних и Цеповяза. Причем они еще получили право на реабилитацию.

Кстати, а на фермера Александра Исюка, который подавал в суд на банду, теперь завели дело за заведомо ложный донос. Он теперь под стражей. Вот так из потерпевшего он стал фигурантом уголовного дела.

На фото Александр Исюк (слева) с полицейским, который сопровождал его на всех следственных действиях.

Отсидев в колонии несколько лет, вдруг заговорил Владимир Алексеев. Он даже написал чистосердечное признание, в котором сдал с потрохами всех членов банды. Так, дал еще показания против Вячеслава и Натальи Стришней по делам об убийстве главы Кущевского района Бориса Москвича и о покушении на убийство авторитетного ростовского бизнесмена Сергея Бегиджанова. Якобы к этим громким преступлениям, которые были совершены много лет назад, и причастны экс-супруги Цеповяз.

Самому Алексееву-то терять нечего, у него и так пожизненное, больше ему не дадут, а вот Цеповязу он явно подпортил жизнь, потому что суд может накинуть сверху лет 12-15.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Как живут наследники преступников…

Близкие бандитов хорошо устроились. Наследники «цапковских» - дети членов ОПГ - особо не скрываются. О своих путешествиях рассказывают в соцсетях. И, судя по снимкам, которые они выкладывают, живут молодые люди на широкую ногу.

Бывшая жена Цеповяза и его дочь Оксана. Фото: vk.com

23-летняя дочь Вячеслава Цеповяза Оксана и его сын Дмитрий занимаются бизнесом, а еще они проходят учредителями семейной фирмы, которая теперь принадлежит их матери.

Дочь Вячеслава Цеповяза Оксана открыла в Кущевской свой спортклуб. Фото: vk.com

Дети Цеповяза отвернулись от отца и сменили фамилию, теперь они, как и их мать, - Стришние.

Сын Цеповяза разъезжает в дорогих авто. Фото: vk.com

Но лучше всех, судя по всему, живет семья Сергея Цапка - лидера ОПГ. Он оставил супруге и двум детям огромное состояние.

Дочь Сергея Цапка ни в чем себе не отказывает. Фото: vk.com

22-летняя дочка Цапка Анастасия ни в чем себе не отказывает - ездит на шикарных иномарках, носит только брендовую одежду и получает дорогие подарки от матери.

Анастасия Цапок с матерью Анжелой-Марией.

Когда ей исполнилось 18 лет, получила Mercedes-Benz E-klasse. Такой стоит около 5 миллионов рублей. В отпуск наследница Цапка, которая, вообще-то, нигде не работает, ездит в Дубай и на Канарские острова.

22-летняя дочка Цапка Анастасия ездит на шикарных иномарках, носит только брендовую одежду.

А недавно похвасталась новым подарком - маленьким львенком, который пополнил семейный зоопарк.

У Анастасии появился львенок.

Стоимость львят в России начинает от 80 000 рублей.

… и родственники жертв

Для родственников погибших в кущевской трагедии станица не родной дом, а место, где они похоронили своих близких. Джалиль Аметов - сын убитого фермера, у которого цапки забрали не только отца и мать, но и жену с девятимесячной дочкой, нашел в себе силы жить дальше.

Джалиль Аметов в кровавой резне потерял молодую жену и родителей (они справа).

Несколько лет назад он снова женился, у него растет сын, которого назвали в честь погибшего дедушки Севеком.

Джалиль Аметов только несколько лет спустя завел новую семью. Фото: соцсети

Виктория Костюк, теща Джалиля и мама его погибшей жены, 4 ноября пойдет на кладбище, на могилу к дочери и внучке. Она каждый год в эту печальную дату приносит цветы и кладет на надгробие. Женщина работает в местной больнице медсестрой. А вот остальные родственники убитых не смогли найти в себе силы продолжить жить в станице, они уехали из Кущевской, продав все свое имущество.

Часовня, которую построили на деньги от компенсаций. Фото: Ейская Епархия

Компенсации семьи погибших продолжают выбивать в судах. Семьи бандитов не спешат выплачивать им все суммы.

В пользу пострадавших за счет наследства главаря банды Сергея Цапка перечислено 150 миллионов рублей. Оставшуюся часть долга, это 270 миллионов, перед потерпевшими взыскивать не с кого - счета членов банды оказались пусты. Компенсацию всего получили семеро из 17 пострадавших.

Светлана Сребная на могиле внука и дочки Светлана Сребная.

- На данный момент уже больше года я не работаю с потерпевшими и не занимаюсь вопросом компенсаций. Кроме той суммы, что была перечислена, новых выплат не поступало, - уточнил «Комсомольской правде» - Кубань» адвокат Максим Кошелев.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Дети погибшего фермера ведут бизнес отца

А в доме, где была резня, живет его дочь.

Когда кущевские отморозки убили фермера Аметова, у него остался успешный бизнес. Агрофирма «Успех» считалась одним из лучших сельхозпредприятий в Кущевской. В бизнесе отцу помогал его сын Джалиль, который во время резни лишился родителей и жены с маленькой дочерью. Дочь Лиля, которой тогда было 28 лет, строила семью и ждала ребенка. После смерти отца и матери Джалиль с Лилей взялись за семейный бизнес. Дочь фермера оформила на себя фирму отца, а еще зарегистрировала крестьянскофермерское хозяйство, Джалиль стал одним из учредителей. На выращивании зерновых брат с сестрой получают примерно по 20 - 40 млн в год. В отчем доме, где отморозки убили 12 человек, Лиля долго не появлялась. А потом все же сделала там ремонт и выставила его на продажу. Но покупать коттедж, в котором произошло убийство, никто не стал. И тогда дочь фермера перебралась в родительский дом, где сейчас и живет.

КСТАТИ

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