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3 ноября 2021 1:00

Кто на самом деле жестоко убил 12 человек в Кущевской 11 лет назад

Раскрыта новая подоплека массового убийства бандой цапков
Авторы (2):
Варвара ДЫМ
Евгения СОРОКА
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Банда Сергея Цапка (на фото крайний слева) орудовала в Кущевской с 1997 года. За это время она совершила 19 убийств.

Банда Сергея Цапка (на фото крайний слева) орудовала в Кущевской с 1997 года. За это время она совершила 19 убийств.

4 ноября 2010 года трагедия в небольшой кубанской станице прогремела на всю страну. В Кущевской устроили безжалостную бойню - убиты 12 человек, в том числе четыре ребенка. Палачами оказались члены банды местного депутата-бизнесмена Сергея Цапка. Уже позднее выяснится, что именно цапки были реальной властью в станице и держали в страхе людей. С тех пор прошло 11 лет. Кущевский кошмар стал символом криминальной России, а уголовные дела, связанные с местной ОПГ, тянутся до сих пор. Рассказываем, как сложилась жизнь участников этой драмы после кровавой резни.

Казнь - месть за брата

Глубокой ночью 4 ноября головорезы пробрались в дом кущевского фермера Сервера Аметова. У бизнесмена в это время гостил ростовский предприниматель с женой, двумя детьми, тещей и тестем. Забежала на огонек и соседка семьи - Наталья Касьян с сыном Павликом. Дома также была и невестка фермера - Елена Аметова с девятимесячной дочкой Аминой. Отморозки убили всех, не пожалели и детей. Чтобы скрыть жестокое преступление, тела облили бензином и подожгли…

Дом Сервера Аметова, в котором случилась кровавая резня. Фото: multilisting.su

Дом Сервера Аметова, в котором случилась кровавая резня. Фото: multilisting.su

По версии следствия, основным мотивом убийства была месть лидера банды Сергея Цапка за гибель своего старшего брата Николая (по кличке Коля Бешеный), застреленного в 2002 году. Почему-то Цапок решил, что именно фермер, в доме которого и устроили резню, причастен к смерти его брата.

11 лет назад перед законом предстали все, кто участвовал в убийстве. Лидера группировки Сергея Цапка и двух его сообщников Владимира Алексеева и Игоря Черныха (их обвинение назвало «основными киллерами банды») осудили пожизненно.

Владимир Запорожец отбывает наказание в Архангельске Фото: Артем ФИЛАТОВ

Владимир Запорожец отбывает наказание в Архангельске Фото: Артем ФИЛАТОВ

Вячеслав Цеповяз и Николай Цапок получили по 20 лет лишения свободы, а Владимир Запорожец - 19 лет «строгача».

Но по этапу пошли не все - Цапок и Черных скончались в СИЗО.

Лидер банды Сергей Цапок умер в СИЗО, но приличное состояние семье успел оставить. Фото: Артем ФИЛАТОВ

Лидер банды Сергей Цапок умер в СИЗО, но приличное состояние семье успел оставить. Фото: Артем ФИЛАТОВ

Что стало с палачами

Самый пожилой член ОПГ, 73-летний Николай Цапок, отбывает наказание в Магадане в отряде пенсионеров, не работает. Родня не забывает его и часто присылает посылки с Кубани.

Николай Цапок сидит в Магаданской области Фото: Артем ФИЛАТОВ

Николай Цапок сидит в Магаданской области Фото: Артем ФИЛАТОВ

Самый кровожадный член банды Владимир Алексеев, на счету которого зверские убийства, разбои и изнасилования, сидит в одиночной камере Мордовской зоны. Соседи Вовы Беспредела - главари банд, серийные убийцы и педофилы. За решеткой работает - шьет рукавицы и даже получает за это зарплату.

Вова Беспредел

Вова Беспредел

Его супруга с ним развелась и, как говорят станичники, больше не ездит на свидания к нему. Она воспитывает двух сыновей, одного из которых родила Алексееву, когда тот находился еще в СИЗО.

Жена Алексеева Виктория старалась не пропускать ни одного заседания суда, когда рассматривали дело ее мужа.

Жена Алексеева Виктория старалась не пропускать ни одного заседания суда, когда рассматривали дело ее мужа.

Фото: Ольга СУХОВА

Развелась с мужем-сидельцем и жена Вячеслава Цеповяза. Несколько лет назад именно с ее подачи и стало известно о том, в каких условиях в колонии сидит финансист банды. Наталья Цеповяз, которая после развода вернула себе девичью фамилию - Стришняя, рассказала, что ее бывший за решеткой себе ни в чем не отказывал - жарил шашлыки, питался крабами и красной икрой. Деликатесами она сама и снабжала его несколько лет. В год на содержание супруга в колонии у нее уходило до 3 млн рублей. Пока, конечно, она не развелась.

Вячеслав Цеповяз за решеткой себе ни в чем не отказывал - жарил шашлыки, питался крабами и красной икрой.

Вячеслав Цеповяз за решеткой себе ни в чем не отказывал - жарил шашлыки, питался крабами и красной икрой.

После этого Цеповяза перевели в другую колонию, а на руководство его темницы завели уголовные дела. Полетели и головы - многие сотрудники колонии были уволены.

А бывший супруг начал мстить экс-жене за то, что лишила его комфортной жизни, и решил отобрать у нее земли, которыми они оба владели. До сих пор в Кущевской идут суды, где решают, кому достанутся участки.

Но не только бывшие супруги разбираются между собой. Спустя несколько лет после страшного убийства в Кущевской партнеры четы Цеповяз пошли в суды - с исками о махинациях с землями. Мол, у предпринимателей станицы семья Цеповяз незаконно отбирала участки. В пользу одного из бизнесменов, пострадавшего от махинаций группировки, отобрали у Натальи Стришней 36 участков на сумму более 2 миллиардов рублей.

А вот другой фермер из Кущевской Александр Исюк получил от суда от ворот поворот. Он еще в 2019 году признался, что банда цапков под угрозой убийства вынудила его перевести двумя траншами 70 миллионов рублей. Произошло это еще в 2010-м. По заявлению Исюка было возбуждено уголовное дело, бывшую жену Цеповяза Наталью Стришнюю и ее брата даже арестовали и отправили в СИЗО. Новое дело завели и на Вячеслава Цеповяза. Но спустя время дело о вымогательстве закрыли за «отсутствием события преступления». Полицейские объяснили это тем, что за прошедшие с момента вымогательства десять лет им не удалось обнаружить веских доказательств вины Стришних и Цеповяза. Причем они еще получили право на реабилитацию.

Кстати, а на фермера Александра Исюка, который подавал в суд на банду, теперь завели дело за заведомо ложный донос. Он теперь под стражей. Вот так из потерпевшего он стал фигурантом уголовного дела.

На фото Александр Исюк (слева) с полицейским, который сопровождал его на всех следственных действиях.

На фото Александр Исюк (слева) с полицейским, который сопровождал его на всех следственных действиях.

Отсидев в колонии несколько лет, вдруг заговорил Владимир Алексеев. Он даже написал чистосердечное признание, в котором сдал с потрохами всех членов банды. Так, дал еще показания против Вячеслава и Натальи Стришней по делам об убийстве главы Кущевского района Бориса Москвича и о покушении на убийство авторитетного ростовского бизнесмена Сергея Бегиджанова. Якобы к этим громким преступлениям, которые были совершены много лет назад, и причастны экс-супруги Цеповяз.

Самому Алексееву-то терять нечего, у него и так пожизненное, больше ему не дадут, а вот Цеповязу он явно подпортил жизнь, потому что суд может накинуть сверху лет 12-15.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Как живут наследники преступников…

Близкие бандитов хорошо устроились. Наследники «цапковских» - дети членов ОПГ - особо не скрываются. О своих путешествиях рассказывают в соцсетях. И, судя по снимкам, которые они выкладывают, живут молодые люди на широкую ногу.

Бывшая жена Цеповяза и его дочь Оксана. Фото: vk.com

Бывшая жена Цеповяза и его дочь Оксана. Фото: vk.com

23-летняя дочь Вячеслава Цеповяза Оксана и его сын Дмитрий занимаются бизнесом, а еще они проходят учредителями семейной фирмы, которая теперь принадлежит их матери.

Дочь Вячеслава Цеповяза Оксана открыла в Кущевской свой спортклуб. Фото: vk.com

Дочь Вячеслава Цеповяза Оксана открыла в Кущевской свой спортклуб. Фото: vk.com

Дети Цеповяза отвернулись от отца и сменили фамилию, теперь они, как и их мать, - Стришние.

Сын Цеповяза разъезжает в дорогих авто. Фото: vk.com

Сын Цеповяза разъезжает в дорогих авто. Фото: vk.com

Но лучше всех, судя по всему, живет семья Сергея Цапка - лидера ОПГ. Он оставил супруге и двум детям огромное состояние.

Дочь Сергея Цапка ни в чем себе не отказывает. Фото: vk.com

Дочь Сергея Цапка ни в чем себе не отказывает. Фото: vk.com

22-летняя дочка Цапка Анастасия ни в чем себе не отказывает - ездит на шикарных иномарках, носит только брендовую одежду и получает дорогие подарки от матери.

Анастасия Цапок с матерью Анжелой-Марией.

Анастасия Цапок с матерью Анжелой-Марией.

Когда ей исполнилось 18 лет, получила Mercedes-Benz E-klasse. Такой стоит около 5 миллионов рублей. В отпуск наследница Цапка, которая, вообще-то, нигде не работает, ездит в Дубай и на Канарские острова.

22-летняя дочка Цапка Анастасия ездит на шикарных иномарках, носит только брендовую одежду.

22-летняя дочка Цапка Анастасия ездит на шикарных иномарках, носит только брендовую одежду.

А недавно похвасталась новым подарком - маленьким львенком, который пополнил семейный зоопарк.

У Анастасии появился львенок.

У Анастасии появился львенок.

Стоимость львят в России начинает от 80 000 рублей.

Анастасия Цапок похвасталась своим домашним зоопарком

… и родственники жертв

Для родственников погибших в кущевской трагедии станица не родной дом, а место, где они похоронили своих близких. Джалиль Аметов - сын убитого фермера, у которого цапки забрали не только отца и мать, но и жену с девятимесячной дочкой, нашел в себе силы жить дальше.

Джалиль Аметов в кровавой резне потерял молодую жену и родителей (они справа).

Джалиль Аметов в кровавой резне потерял молодую жену и родителей (они справа).

Несколько лет назад он снова женился, у него растет сын, которого назвали в честь погибшего дедушки Севеком.

Джалиль Аметов только несколько лет спустя завел новую семью. Фото: соцсети

Джалиль Аметов только несколько лет спустя завел новую семью. Фото: соцсети

Виктория Костюк, теща Джалиля и мама его погибшей жены, 4 ноября пойдет на кладбище, на могилу к дочери и внучке. Она каждый год в эту печальную дату приносит цветы и кладет на надгробие. Женщина работает в местной больнице медсестрой. А вот остальные родственники убитых не смогли найти в себе силы продолжить жить в станице, они уехали из Кущевской, продав все свое имущество.

Часовня, которую построили на деньги от компенсаций. Фото: Ейская Епархия

Часовня, которую построили на деньги от компенсаций. Фото: Ейская Епархия

Компенсации семьи погибших продолжают выбивать в судах. Семьи бандитов не спешат выплачивать им все суммы.

В пользу пострадавших за счет наследства главаря банды Сергея Цапка перечислено 150 миллионов рублей. Оставшуюся часть долга, это 270 миллионов, перед потерпевшими взыскивать не с кого - счета членов банды оказались пусты. Компенсацию всего получили семеро из 17 пострадавших.

Светлана Сребная на могиле внука и дочки Светлана Сребная.

Светлана Сребная на могиле внука и дочки Светлана Сребная.

- На данный момент уже больше года я не работаю с потерпевшими и не занимаюсь вопросом компенсаций. Кроме той суммы, что была перечислена, новых выплат не поступало, - уточнил «Комсомольской правде» - Кубань» адвокат Максим Кошелев.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Дети погибшего фермера ведут бизнес отца

А в доме, где была резня, живет его дочь.

Когда кущевские отморозки убили фермера Аметова, у него остался успешный бизнес. Агрофирма «Успех» считалась одним из лучших сельхозпредприятий в Кущевской. В бизнесе отцу помогал его сын Джалиль, который во время резни лишился родителей и жены с маленькой дочерью. Дочь Лиля, которой тогда было 28 лет, строила семью и ждала ребенка. После смерти отца и матери Джалиль с Лилей взялись за семейный бизнес. Дочь фермера оформила на себя фирму отца, а еще зарегистрировала крестьянскофермерское хозяйство, Джалиль стал одним из учредителей. На выращивании зерновых брат с сестрой получают примерно по 20 - 40 млн в год. В отчем доме, где отморозки убили 12 человек, Лиля долго не появлялась. А потом все же сделала там ремонт и выставила его на продажу. Но покупать коттедж, в котором произошло убийство, никто не стал. И тогда дочь фермера перебралась в родительский дом, где сейчас и живет.

Кущевской банде вынесли приговор
Дело банды Сергея Цапка тянулось три года. За это время были проведены сотни экспертиз, допрошены свидетели, по нескольку раз изучались записи допросов обвиняемых и «фильмы», на которых члены ОПГ в подробностях рассказывают, как убивали 12 человек.

КСТАТИ

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