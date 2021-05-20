Во внезапную смерть главного злодея десятилетия мало кто верит: куда делся прах Цапка после кремации

Сергей Цапок умер в СИЗО в июле 2014 года

Десятки убийств, сотни изнасилований, рэкет, запугивание, беспредел... Кущевская банда натворила столько бед, что, по словам родственников пострадавших, им гореть в аду веки вечные. Отморозки устроили в целом районе свое государство и творили что хотели, платя зарплату милиции и кормя с руки местную власть. Схватили отморозков только после самого кровавого злодеяния. В 2010 году они устроили кровавую резню в доме фермера Сервера Аметова - вырезали и сожгли 12 человек, среди которых были четыре ребенка. Младшей Амире было всего девять месяцев. Игорь Черных - самый жестокий убийца в банде - хладнокровно задушил ее, наступив ботинком на горло... Нашли беспредельщиков быстро - прикрывать их после такого ужаса уже никто не стал...

Лидера кущевцев Сергея Цапка приговорили к высшей мере наказания. Также пожизненный срок получили и двое его подопечных - Игорь Черных и Владимир Алексеев. Остальные тоже получили по заслугам - мало кто сел меньше чем на 15 лет. Но вердикты не устроили убийц, они подали апелляцию. Пока ожидали решения, их оставили в СИЗО. Но не все дожили до решения суда - словно стало сбываться проклятие несчастных матерей и вдов.

Сначала наложил на себя руки Игорь Черных по кличке Амур - тот самый безумный убийца детей, которого опасались и подельники, сами жестокие головорезы. Душегуб повесился в камере на оконной решетке, сделав петлю из полотенца.

Дом Сервера Аметова, в котором случилась кровавая резня. Сейчас в нем живет его дочь. Фото: multilisting.su

Главарь группировки Сергей Цапок сидел в одиночной камере. После того как узнал, что случилось с его братком, почувствовал себя плохо. Врачи после осмотра отправили занемогшего в больницу. Там поставили диагноз - «инсульт». Когда осужденному стало лучше, его увезли обратно в изолятор. В ночь на 7 июля 2014 года врач пошел в камеру к Цапку проверить его состояние, но обнаружил уже бездыханное тело.

Казалось бы, справедливость восторжествовала. Но жители Кущевки до сих пор не верят, что грозный злодей, терроризировавший целую станицу, действительно почил в бозе. А два года назад из-за случайных кадров на месте ДТП в Сочи, где в одном из участников аварии кущевцы узнали Цапка, поднялся жуткий скандал. Мужчину, похожего на Цапка, действительно, как две капли воды, они попросили найти и идентифицировать. Воскрешение злодея тогда не подтвердилось. Но осадок, как говорится, остался. И "Комсомолка" решила выяснить, где же сейчас находится прах главного кущевского бандита десятилетия.

Своей гражданской жене Анжеле-Марии Цапок бандит оставил миллионное состояние.

Мы обратили внимание на странное несоответствие - тогда в 2014 году правоохранители заявляли, что тело Цапка, осужденного на пожизненный срок, не выдадут родным для захоронения. Но спустя время выяснилось, что труп забрала его жена Анжела-Мария. К слову, когда речь зашла о компенсации вреда потерпевшим от его злодейств, судом она уже была признана бывшей, а значит, не отвечающей за долги мужа.

Она же отвезла тело Цапка на кремацию в Волгоград. Представитель волгоградского ООО «Городской ритуальный комплекс» подтвердил тогда факт кремации Сергея Цапка. Но не подтвердили, что прах его будет захоронен на одном из городских кладбищ.

Родственники погибших от рук цапков. Фото: Алексей Есиков

Возможным местом захоронения Сергея Цапка жители Кущевской называли одно из кладбищ Ростова-на-Дону, так как именно в этом городе живет гражданская жена умершего Анжела-Мария и две его дочери, но представители муниципального предприятия, специализирующегося на оказании ритуальных услуг, тоже не проводило похорон Цапка.

Однако вероятнее всего все-таки, что урна с прахом Сергея Цапка находится рядом с родней. Не исключено, что Анжела-Мария поставила ее на прикроватный столик в своем шикарном ростовском особняке.

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Родственники погибших от банды Цапка думают, что умер его двойник

А был ли мальчик!? Тут же забеспокоилась родственники погибших от рук головорезов. Они переживают, что вместо Сергея Цапка в СИЗО мог умереть его двойник. Мол, еще когда шло следствие, синица на хвосте принесла новость, что близкие головореза ищут ну очень похожего на него мужчину. А дальше все как в кино: деньги – на лапу, арестанта – на свободу, а вместо него – подставное лицо. - Я должен лично убедиться в том, что Цапок мертв, - заявил сын погибшего фермера Аметова Джалиль. - Я уже написал заявление следователям, чтобы пустили меня на опознание тела. А еще необходимо провести генетическую экспертизу (читайте далее)