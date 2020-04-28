В Кущевской за изнасилование задержали самого молодого члена банды цапков

Суд по нашумевшему делу банды «цапков», которые много лет терроризировали станицу Кущевская, завершился еще в 2013 году. Однако члены преступного ОПГ до сих пор не дают покоя местным жителям. На днях в станице арестовали самого молодого члена банды, который был освобожден досрочно. Как сообщает источник «КП» - Кубань», задержанный - 25-летний Игорь Майданюк.

- Его подозревают в изнасиловании 53-летней женщины, причем скрутили его прямо у нее дома, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Напасть на жертву Майданюк решил в ее же доме.

В станице, как и в других районах края, действует режим карантина. Улицы патрулируют отряды самоконтроля. Именно они, проходя мимо одного из частных домов, услышали крик. Полицейские ворвались в дом, в одной из комнат они и обнаружили насильника вместе со своей жертвой.

- Он пытался осуществить насильственные действия сексуального характера. Но свой преступный умысел не довел до конца, так как его поймали с поличным сотрудники полиции, - добавляет «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Напомним, Игоря Майданюка задержали сразу же после громкого убийства 12 человек в доме кущевского фермера Сервера Аметова. Тогда еще 16-летний подросток пытался вырваться и ни в какую не хотел, чтобы на его запястьях защелкивали наручники.

Сначала его подозревали в этом жутком преступлении, но когда началось следствие, выяснилось - на дело в дом фермера Аметова вместе с ОПГ не ходил. В группировке парень был своего рода «шестеркой».

Полный срок Майданюк не отсидел – за прилежное поведение его освободили досрочно в 2013 году.

Зато силовикам удалось выяснить всю подноготную Майданюка. Нарыли немало – хранение наркотиков, угон машины и избиение станичников. За это ему светило 10 лет тюрьмы. Однако на момент совершения преступлений ему было всего 16. Поэтому в июле 2011 года ему зачитали облегченный приговор и отправили в Белореченскую воспитательную колонию на 4,5 года.

Однако полный срок Майданюк не отсидел – за прилежное поведение его освободили досрочно. Из колонии он вышел в феврале 2013 года. Но по всей видимости так и не исправился.

В 2016 году он вновь предстал перед судом. На этот раз, как удалось узнать «КП» - Кубань», за избиение мужчины, незаконное проникновение в жилище, а также оскорбление полицейского 22-летнему Майданюку дали два года и 1 месяц общего режима.

В сентябре 2018 года он вышел на свободу, но спустя пару месяцев снова оказался на скамье подсудимых. Его признали виновным в краже и приговорили к 11 месяцам тюрьмы. После освобождения 24-летний Игорь Майданюк снова оказался не в ладах с законом.

- За нарушение режима карантина на 25-летнего злоумышленника составили административный протокол, - уточняет «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - Но в ближайшее время на Игоря Майданюка заведут уголовное дело.

Правда, на этот раз в его «биографии» появится нехорошая статья – 131 УК РФ «Изнасилование», по которой Майданюку светит от трех до шести лет колонии строгого режима.

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