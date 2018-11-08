«Телевизора и мангала быть не должно»: какие еще нарушения есть в колонии, в которой ел крабов и шашлык цапковский бандит

СЕГОДНЯ 15:33 2018-11-08T15:48:12+03:00

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Снимки члена цапковской банды Вячеслава Цеповяза из колонии, где он позирует с шашлыком и крабами, действительно впечатляют. Причем не только обычных людей, но и бывалых сидельцев. Не каждый арестант может себе позволить так питаться – красная икра, крабы, шашлыки. А только тот, у кого есть деньги на деликатесы. А ведь на снимках, если приглядеться, полно нарушений.

Впечатлили карточки и Следственный комитет России. Глава ведомства Александр Бастрыкин распорядился проверить условия содержания Цеповяза на зоне.

- Председатель Следственного комитета поручил взять на ход проведения доследственной проверки, в рамках которой дать жесткую правовую оценку действиям сотрудников исправительного учреждения, которые, судя по материалам СМИ, стремятся облегчить условия отбывания наказания лицу, совершившему чудовищные преступления против личности, - говорится на сайте ведомства.

Напомним, банда Сергея Цапка, в которую входил и Цеповяз, в ноябре 2010 года жестоко расправилась с семьей фермера из Кущевской и его гостями – всего 12 человек, четверо из которых – дети. Когда участников ОПГ задержали, выяснилось, что цапки держали в страхе всю станицу, на их счету разбои, хранение оружия и наркотиков, изнасилования и другие преступления.

Бывший сотрудник УФСИН, попросивший не называть его имени, прокомментировал для «КП» фотографии Цеповяза из зоны.

Берем то фото, где цапковский бандит сидит за столом, в руках держит огромную клешню краба, а за спиной у него – полки с книгами и телевизор с колонками.

Так проводил время осужденный на 19 лет член жестокой банды

- В комнате приема пищи – так в колониях называется столовая, полки могут висеть, но вот телевизора с колонками там точно нет, - говорит наш источник. – Судя по фото, Цеповяз может есть в комнате отдыха, или как ее называют в таких учреждениях – комнате воспитательной работы. И это уже грубое нарушение - едят заключенные только в столовых и по расписанию. А в комнате воспитательной работы есть запрещено.

Крабы и красная икра в перечень запрещенных продуктов не входят.

- Поэтому их спокойно могли передать арестанту с воли, - говорит наш источник. – Другое дело – шашлык.

На втором снимке Цеповяз позирует у мангала.

Шашлык в колонии - грубое нарушение закона

- Все колюще-режущие предметы пронумерованы и хранятся в специально отведенных для этого местах, - продолжает наш источник. – Например, ножи в комнате приема пищи лежат только на своих местах - на специальных полках, они пронумерованы и за каждый из них нужно расписываться. То есть, если заключенный хочет что-то порезать (например, хлеб) он должен черкануть автограф в журнале учета.

Что же до шампуров - они могут быть в колонии, но в промышленной зоне, там, где их и производят. Во многих зонах зэки делают нарды, мангалы, шампура, журнальные столики и прочие вещицы для дома и дачи. Но выносить их за пределы помещения, в котором работают, строго запрещено. Да и готовить еду в помещениях колонии тоже нельзя. Тем более - жарить шашлык.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Главаря банды Сергея Цапка обвинили в 18 убийствах, разбоях, незаконном хранении оружия. Его приговорили к пожизненному сроку. Но по этапу главарь не пошел - скончался в СИЗО после суда (тромб оторвался).

Самому кровожадному члену ОПГ Владимиру «Беспредел» Алексееву, который специализировался на изнасилованиях, тоже дали пожизненно. Он отбывает наказание в Мордовии.

Убийце детей в доме фермера Игорю Черныху так же предстояло провести остаток дней своих за решеткой. Но он наложил на себя руки сразу после суда.

Не отвертелся от правосудия оборотень в погонах – начальник (затем уже бывший) центра по борьбе с экстремизмом кущевского РОВД Александр Ходыч. Он «решал вопросы» с правоохранительными органами. Ходыча судили отдельно от банды, дали восемь лет за мошенничество с использованием служебного положения. В 2016 году он вышел из колонии по УДО.

Покончили с собой еще на этапе следствия и два прихвостня Цапка – Сергей Карпенко и водитель главаря Виталий Иванов.

На сделку со следствием пошли два головореза Андрей Быков и Вячеслав Рябцев, их судили отдельно от остальных, но дали каждому по 20 лет.

А еще троих подельника Цапка отправили в колонию строгого режима на 19 лет. Это Владимир Запорожец, дядя лидера ОПГ Николай Цапок и Вячеслав Цеповяз в самой резне участия не принимали, но в банде состояли и помогали готовить преступление.

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Фотографии осужденного члена прогремевшей на всю страну банды цапков Вячеслава Цеповяза заставили задуматься - а действительно ли для него 19 лет срока в колонии стали суровым наказанием за подготовку резни в Кущевской и ряд других преступлений и настолько ли строгий тюремный режим. На одном снимке упитанный мужчина в арестантской форме позирует с крабами и красной икрой, на другом - жарит шашлык (подробности)

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

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А пока родные погибших в доме фермера Аметова продолжают судиться за компенсацию морального ущерба, цапки, судя по фотографиям в Сети, в местах не столь отдаленных ни в чем себе не отказывают. Красная икра, крабовое мясо, шашлык - со всей этой «тюремной баландой» на фото в арестантской форме - Вячеслав Цеповяз. Уж точно зэк на питание в колонии Амурской области не жалуется. В Кущевской, разумеется, видели эти снимки (подробности)

А В ЭТО ВРЕМЯ

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- Вячеслав Цеповяз позвонил мне и сообщил, что приехала проверка, в отношении него составили рапорты, а после поместили в штрафной изолятор. За пару минут до этого он успел связаться со мной и рассказать об этом. Что стало основанием для этого, пока не ясно. Завтра я приеду в колонию и буду разбираться в этой ситуации. Но безусловно данное решение мы будем обжаловать, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» адвокат Роман Боков (читайте далее)

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Выяснилось, что зэков в колонии поощряли не за конкретные заслуги перед исправительным учреждением, а просто так. В случае с Цеповязом вполне возможно, что его могли «поблагодарить» за исправные поставки деликатесов ко столу не только арестантов (читайте далее)