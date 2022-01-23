Одна угроза за другой: синоптики озвучили наихудший прогноз погоды для Краснодарского края

Жителей Кубани просят не расслабляться - непогода готовит неприятный сюрприз. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сильные снегопады, обрушившиеся накануне на Кубань, стали причиной ряда коммунальных проблем. Из-за большого количества осадков упали столбы, рухнули ветки деревьев, на дорогах было невозможно ездить. Отразилось снежное ненастье и на воздушной гавани - аэропорт буквально занесло. Все рейсы пришлось перенаправлять на запасные аэродромы. Словом, за сутки местами выпало до 50-60 мм осадков, что близко к месячной норме января. Но расслабляться пока не стоит. Синоптики озвучили наихудший прогноз погоды для Краснодарского края.

Небывалый в крае снегопад лишь набирает обороты. Фото: Евгения ХИЛЬКО

Как говорят метеорологи, виновникам таких экстремальных осадков стали сразу два циклона - «Ида» и «Эльпис». Первый поставляет к берегам Черного моря холодный воздух с севера, а второй - влажные воздушные массы. Как следствие, над Краснодарским краем повисли мощные облака, засыпающие регион снегом.

При этом, по словам синоптиков, прогнозы не обнадеживающие. Еще минимум двое суток Кубань будет оставаться в эпицентре снежного ненастья. 23 января может выпасть еще половина месячной нормы январских осадков.

Готовимся ко всевозможным напастям: усилению ветра, налипанию мокрого снега и плохой видимости на дорогах.

- Прогнозируем сильное налипание мокрого снега и гололед. При этом на востоке черноморского побережья возможны сильные дожди с грозой и градом, - говорят «КП» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Кроме того, ожидается сильный ветер. Его скорость будет 20-25 метров в секунду, в отдельных районах порывы до 29 метров в секунду.

Температура воздуха ночью по краю -1…-6 градусов, в дневные часы воздух прогреется до +2 градусов. При этом в горах ночью -3…-8 градусов, а днем -4…+1°.

- На Черноморском побережье в ночные часы ожидается +2…-3°, днем отметки ожидаются плюсовыми, - уточняют синоптики.

Как удалось узнать «КП» - Кубань, в понедельник, 24 января, осадки чуть ослабеют. И лишь во вторник, 25-го числа, прекратятся.

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