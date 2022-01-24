Пассажиров высаживают в сугроб: Что творится на дорогах Краснодара в первую рабочую неделю после небывалого снегопада

Сугробы в Краснодаре с человеческий рост Фото: Евгения ХАЛИКОВА

Краснодар третий день заметает снегом. Снежинки день и ночь сыплются и, кажется, совсем не собираются останавливаться.

Дорожники работают круглосуточно. В первую очередь они расчистили магистрали и мосты, затем приступили к остальным дорогам и тротуарам. Также снег убирают в подземных пешеходных переходах и на остановках. Во дворах многоэтажек сугробы убирают рабочие от управляющих компаний.

На тротуарах протоптаны узкие тропинки Фото: Евгения ХАЛИКОВА

- За вчерашние сутки высота сугробов в Краснодаре достигла 44 см – это рекордная для января отметка. Техника продолжает работать на улицах города, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Жители Краснодара отмечают, что проезжие части в центре города расчищены. Дороги местами частично заметены снегом в отдельных микрорайонах.

На остановках прочищены дорожки Фото: Евгения ХАЛИКОВА

Общественный транспорт работает с перебоями. Местные жители сообщили, что в центре Краснодара на несколько минут останавливались троллейбусы из-за аварии на контактной сети.

- Троллейбусы не ходят, какая-то авария. Дороги расчищены, но все равно пробки, - отметили краснодарцы.

В Комсомольском микрорайоне жители больше часа не могли дождаться трамваев.

По данным на 9 утра 24 января на карте городского транспорта в онлайн-режиме заторов общественного транспорта не наблюдается.

Пассажиров транспорта высаживают в сугробы. А они местами после чистки дорог – с человеческий рост.

Аэропорт Краснодара накануне закрывали в 9 часов вечера. Воздушную гавань открыли только в 6 утра 24 января.

В аэропорту снег усилился. Фото пресс-службы аэропорта

Снег периодически усиливается. Не исключено, что терминал снова может прервать работу из-за непогоды. За сутки отменено 13 рейсов. 11 самолетов находятся на запасных аэродромах.

По прогнозам, заметать Краснодар будет в течение дня 24 января.

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