Ослепла и провалилась в яму. Жители Краснодара спасли дворнягу из снежного плена

Адана ослепла из-за инфекции. Фото: nata_krd_roman

Восемь месяцев назад на улице Ставропольской завелась бездомная собака. Все это время дворняжка скиталась около районных многоэтажек и искала пропитание. Ее подкармливали местные жители. Однако забрать щенка к себе домой никто не решался. Когда на Краснодар обрушился снегопад, собака подхватила опасную инфекцию и начала слепнуть.

Сейчас дворняжка находится в приюте. Фото: krasnodog_official

Дворняжка практически ничего не видела. Из-за этого она провалилась в яму, которую припорошило снегом. Выбраться самостоятельно собака не могла. Она начала жалобно выть на всю округу.

— Мы услышали, что из ямы, которая находится неподалеку от нашего дома, воет собака, — рассказывает неравнодушная жительница Краснодара Наталья. — Достать ее мы не смогли бы, поэтому позвали на помощь ловца Сергея.

Мужчина сразу же прибыл на место и достал из ямы слепую дворняжку. Однако оставить собаку в такой непростой ситуации неравнодушные жители не смогли. Они решили отвезти слепышку в приют, чтобы ее там вылечили и нашли для нее хозяина.

— У щенка полная слепота, вызванная вирусной инфекцией, — поставили диагноз дворняжке в приюте «Краснодог».

Собаке требуется лечение. Фото: krasnodog_official

Сейчас собака, которую назвали Адана, находится в приюте, ей требуется серьезное лечение. Волонтеры уже открыли сбор денежных средств на лекарства.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала о спасении собаки в поселке Лазурном. Там дворняжка провалилась в подвал заброшенного дома и не смогла выбраться оттуда. На помощь пришли сотрудники городской службы спасения.