То смеялся, то плакал: что известно о 25-летнем мужчине, изрезавшем семью на Кубани

Крики в доме слышали люди даже на соседних улицах.

- Как с катушек съехал! - шепчутся соседи, обсуждая жуткое убийство бабушки собственным внуком.

Эта страшная и пока не объяснимая никакой логикой история произошла в станице Брюховецкой Краснодарского края. В частном доме практически в центре населенного пункта поздней ночью 25-летний Алексей Воронов устроил бойню. А все из-за того, что разругался с собственной бабушкой. Пожилая женщина, говорят, сделала внуку невинное замечание, за что он хладнокровно вонзил в нее лезвие.

- Во время возникшего конфликта мужчина несколько раз ударил ножом свою бабушку по голове и шее, - рассказывают в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю.

Парень напал на собственную бабушку из-за обычной ссоры.

На крики пожилой женщины тут же прибежали 46-летняя дочь и ее 12-летний сын. Они попытались подойти к пенсионерке, чтобы остановить кровь. Но тут же получили несколько ударов ножом - Алексей размахивал, казалось, не глядя. Испугавшись, они выбежали на улицу - это и спасло им жизнь.

От рассказов станичников по коже бегут мурашки, настолько это жутко…

- Парень вообще живет в квартале от них - буквально пару минут ходьбы. Чего он пришел к ним поздней ночью, не ясно, но крики в доме стояли нечеловеческие. Мы даже проснулись, - вспоминает соседка ту жуткую ночь. - Нашли его раненым рядом с телом бабушки, бормотал что-то невнятное. Вообще после преступления говорят, что вел он себя крайне странно, то плакал, то смеялся.

Сразу после случившегося его, как и двух пострадавших родственников, отправили в больницу. Но раны, по словам врачей, оказались несерьезными, ему сделали перевязку и практически сразу передали правоохранителям.

- Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство", - уточняют в СУ СК по Краснодарскому краю.

Пенсионерка скончалась от полученных травм, за жизнь ее дочь и внука борются медики.

Что толкнуло парня взяться за нож и изрезать семью, выясняют следователи. Предварительные причины известны, но правоохранители в интересах следствия пока их не озвучивают. Тем не менее парня собираются проверить на вменяемость. Поведение его показалось неадекватным, потому уже назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», подозреваемый ранее был судим. Он отбывал наказание за хранение наркотиков с 2017-го. Причем решение суда он пытался неоднократно оспорить, но доказательства оказались весомыми. Так что Фемида оставила приговор без изменения.

- Его приговорили к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы. Но полностью свой срок он не отсидел, - пояснили правоохранители.

Ранее он отбывал наказание за хранение наркотиков.

В 2021 году он вышел на свободу, но должен был, согласно решению суда, отмечаться в отделении МВД. Правда, несколько раз это требование он не исполнял, за что на него составляли административные протоколы. А с 14 января его даже объявили в розыск.

- Мы вообще помним его еще подростком. Знаете, был активным мальчишкой, всегда здоровался. Но, похоже, связался с плохой компанией, из-за которой он и увлекся запрещенными веществами, - говорят «КП» - Кубань» знакомые семьи. - Как можно такой грех на душу взять, убить человека?

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