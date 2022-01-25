Мусорный коллапс. Когда в Краснодаре начнут разгребать свалки

Свалка в Фестивальном микрорайоне Краснодара Фото: Юлия ЧУБАКОВА

В Краснодаре назревает мусорный коллапс. Во многих городских дворах стоят переполненные контейнеры. Выбрасывать пакеты с отходами уже просто некуда, поэтому люди оставляют их возле мусорных площадок. Пакеты, коробки, бумагу, остатки еды и другие виды мусора растаскивают собаки по всей округе.

- Мусор не вывозили уже два-три дня, - жалуются жители Краснодара.

И такую печальную картину можно увидеть буквально в каждом районе Краснодара: в Фестивальном, Музыкальном, Юбилейном. Причиной назревающего коллапса стала непогода. Из-за снегопадов, которые обрушились на регион, возникли проблемы с передвижением транспорта. На дорогах образовались сугробы и гололедица. Из-за этого мусоровозы перестали подъезжать к горам скопившегося мусора.

Мусор не вывозили несколько дней Фото: Юлия ЧУБАКОВА

- Мусороуборочная техника работает в штатном режиме. Однако вывоз мусорных контейнеров невозможен в некоторых районах города из-за того, что сотрудники управляющих компаний не расчистили дороги и дворовые территории от снега, - рассказала "КП"-Кубань" заместитель гендиректора по эксплуатации АО «Мусороуборочная компания» Юлия Овчарик, - Кроме того, из-за сугробов мусороуборочные машины не могут подъехать вплотную к контейнерам.

Вывозить мусор начнут лишь после того, как в городе улучшится погода Фото: Евгения ХАЛИКОВА

На сегодняшний день, невывоз мусора в городе составляет более 50%. Когда начнут разгребать образовавшиеся свалки - неясно.

- Мы пытаемся улучшить ситуацию. Все зависит от погодных условий и от уровня расчистки территорий, - отметила Юлия Овчарик. - Для того, чтобы изменить сложившуюся ситуацию, мы меняем маршрутные графики мусороуборочной техники - направляем машины, занимающиеся уборкой крупногабаритного мусора, на расчистку контейнерных площадок. Кроме того, мы увеличиваем состав экипажей.

Из-за снега мусоровозы не могут подъехать к контейнерам Фото: Евгения ХАЛИКОВА

А тем временем горожанам никто не будет пересчитывать суммы в квитанциях за вывоз мусора. И краснодарцы продолжают складывать отходы рядом с теми кучами, которые уже выросли.