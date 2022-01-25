От замглавного врача до медсестры. Суд дал штраф семи медикам за смерть пациентки в Краснодаре

Суд вынес мягкий приговор

Сразу семь медиков в Краснодаре признали виновными в смерти пациентки - 81-летней жительницы Ленинградского района Кубани Анастасии Ивановны Снежко.

Кандидат медицинских наук, на момент поступления в больницу пожилой пациентки работал завотделения травматологии Владимир Абдуев

Разбирательство длилось почти три года. Весной 2019 года следователи предъявили обвинения трем хирургам - Сергею Ченскому, Радмиле Пашаевой, доктору медицинских наук Игорю Аксенову, травматологу Вячеславу Атапину, завотделением травматологии, кандидату медицинских наук Владимиру Абдуеву, медсестре Ирине Пантюхиной и заместителю главврача краснодарской железнодорожной больницы Нине Поздняковой в оказании услуг, повлекших смерть. Пациентки железнодорожной больницы не стало летом 2016 года, а возбудили уголовное дело лишь после поездки ее дочери к главе Следкома РФ Бастрыкину. Пожилую женщину привезли с переломом шейки бедра, а погибла она от перфорации кишечника.

"Комсомолка" следила за процессом, где за врачебную ошибку отвечала сразу вся больничная вертикаль.

Хирург Сергей Ченский. Фото: prodoctorov.ru

В суде были опрошены сотни свидетелей и экспертов, оглашены результаты десятков экспертиз. Свою вину медики не признали, аргументировав смерть пациентки естественными процессами в организме пожилой женщины.

Вячеслав Атапин - травматолог и лечащий врач бабы Насти. Фото: prodoctorov.ru

Однако рассмотрев все материал дела и выслушав все стороны, суд признал медиков виновными, назначив им максимально мягкое наказание - штраф.

Ирина Пантюхина, медсестра Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Замглавного врача назначен штраф в доход государства в размере 150 000 рублей; заведующему отделением травматологии в виде штрафа в доход государства в размере 150 000 рублей; врачу-травматологу в виде штрафа в доход государства в размере 200 000 рублей; двоим хирургам в виде штрафа в доход государства в размере 150 000 рублей; третьему хирургу - в размере 200 000 рублей; медицинской сестре в виде штрафа в доход государства в размере 150 000 рублей, - огласил свое решение Прикубанский суд Краснодара.

Приговор не вступил в законную силу. Но вряд ли подсудимые собираются его обжаловать.

Напомним, на самом деле фигурантами уголовного дела могли оказаться еще два хирурга и гинеколог, сделавшие бабушке операцию по удалению органов малого таза перед самой смертью. И более того, мест на скамье подсудимых могло бы и вовсе не хватить, если бы к ответственности за смерть пенсионерки решили привлечь еще трех реаниматологов, врача КТ- и УЗИ-диагностики, терапевта, невропатолога. Найти причину медленного угасания 81-летней Анастасии Ивановны Снежко пытались 15 (!) высококвалифицированных врачей.

Хирург, доктор медицинский наук Игорь Аксенов. Фото: prodoctorov.ru

За все время пребывания в стационаре женщине сделали не менее 32 (!) платных исследований, в том числе терапевтических, гастроэнтерологических, кардиологических, травматологических. То есть без медицинского внимания пожилую пациентку явно не оставляли. Вопрос в том, насколько эффективно доктора, каждый на своем этапе, распоряжались полученными показателями нездоровья пациентки Снежко. Несколько дней бабушка жаловалась врачам на боли в животе, а 22 июля дежурный хирург заподозрил у больной перитонит. Ей провели экстренную операцию по удалению внутренних женских органов, думая, что проблема в них. Но умерла она от гнойного воспаления в кишечнике.

Хирург Радмила Пашаева Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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