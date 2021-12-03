Семь медиков на скамье подсудимых: в Краснодаре готовятся огласить приговор сразу всей врачебной вертикали за смерть пациентки

Процесс движется к завершению Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прикубанский суд Краснодара завершает разбирательство по делу сразу семи медиков. Весной 2019 года следователи предъявили обвинения трем хирургам - Сергею Ченскому, Радмиле Пашаевой, доктору медицинских наук Игорю Аксенову, травматологу Вячеславу Атапину, завотделением травматологии, кандидату медицинских наук Владимиру Абдуеву, медсестре Ирине Пантюхиной и заместителю главврача краснодарской железнодорожной больницы Нине Поздняковой в оказании услуг, повлекшее смерть 81-летней пациентки Анастасии Ивановны Снежко. Пациентки железнодорожной больницы не стало летом 2016 года, а возбудили уголовное дело лишь после поездки ее дочери к главе Следкома РФ Бастрыкину. Пожилую женщину привезли с переломом шейки бедра, а погибла она от перфорации кишечника.

"Комсомолка" следит за процессом, где за врачебную ошибку отвечает сразу вся больничная вертикаль.

Но на самом деле, фигурантами уголовного дела могли оказаться еще два хирурга и гинеколог, сделавшие бабушке операцию по удалению органов малого таза перед самой смертью. И более того, мест на скамье подсудимых могло бы и вовсе не хватить, если бы к ответственности за смерть пенсионерки решили привлечь еще трех реаниматологов, врача КТ- и УЗИ-диагностики, терапевта, невропатолога. Найти причину медленного угасания 81-летней Анастасии Ивановны Снежко пытались 15 (!) высококвалифицированных врачей.

За все время пребывания в стационаре женщине сделали не менее 32 (!) платных исследований, в том числе терапевтических, гастроэнтерологических, кардиологических, травматологических. То есть без медицинского внимания пожилую пациентку явно не оставляли. Вопрос в том, насколько эффективно доктора, каждый на своем этапе, распоряжались полученными показателями нездоровья пациентки Снежко. Несколько дней бабушка жаловалась врачам на боли в животе, а 22 июля дежурный хирург заподозрил у больной перитонит. Ей провели экстренную операцию по удалению внутренних женских органов, думая, что проблема в них. Но умерла она от гнойного воспаления в кишечнике.

Проведены уже десятки судебных заседаний, опрошены многочисленные эксперты. Суд пытается понять, где и на каком этапе погибшей женщине фактически порвали кишечник и даже не заметили этого.

- Мы выходим на прения, - сообщили "КП" - Кубань" в суде.

Огласить приговор подсудимым или признать их невиновными собираются в середине декабря.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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