Фельдшер прошла 1,5 километра пешком по снежной целине, чтобы спасти 100-летнюю пациентку

100-летняя Айше Маметова снова может дышать. Фото: личный архив героини

Мощные снегопады, накрывшие Краснодарский край на прошлой неделе, превратили города в непроходимую снежную целину. Дороги оказались запорошены метровыми сугробами. В тяжелых условиях приходилось работать не только коммунальщикам, но и медикам. Зачастую они пробирались до пациентов в кромешной темноте по колено в снегу. Так случилось 20 января, когда фельдшер скорой помощи Анастасия Плахина вышла на смену. Рано утром прозвучал тревожный звонок на станцию. Нужна была помощь 100-летней бабушке из Туапсе, которая не могла дышать и задыхалась. Счет шел на минуты.

- Мама сказала, что ей плохо. У нас есть препараты, но нужен был кислород. И мы в пять утра вызвали скорую. Стали ждать, а потом врач позвонил и сказал, что они не могут спуститься на машине – все замело, а пешком до нас идти далеко, и дорога идет вниз. У нас не было возможности забрать их. Тогда фельдшер и водитель пришли сами. Добирались по навигатору, с фонариком. Я думала, что они не придут, - рассказала «КП»-Кубань» дочь долгожительницы Гульчихра Аметовна.

Анастасия Плахина и водитель скорой Игорь Колесников прошли 1,5 километра и донесли тяжеленные баллоны с кислородом до дома, где их ждала 100-летняя Айше Сейдаметовна Маметова. Вовремя подоспевший медик и живительный газ спас бабушку. Она снова стала дышать.

- Это для нас было счастье. Если бы они не приехали, мама могла бы задохнуться. В крови было мало кислорода. У нее проблемы с легкими, это уже возрастное, - отметила Гульчихра Аметовна. – Это настоящие врачи, которые и в снег, и в бурю придут на помощь. Спасибо им за это.

Фельдшер, не испугавшийся ненастья, работает на туапсинской станции скорой помощи около 4 лет. Но уже сейчас Анастасию Плахину знают как неравнодушного специалиста.

- Анастасия приехала к нам из Ростовской области. Она - одна из лучших наших фельдшеров и по знанию, и по активности, - рассказал «КП»-Кубань» главврач станции скорой помощи Туапсинского района Эмиль Гараев. – Мы обязательно отметим нашего медика за помощь пациенту в нестандартной ситуации.

Тем временем состояние 100-летней Айше Сейдаметовны стабилизировалось. Сейчас она, ее дети, внуки и правнуки с нетерпением ждут март. Тогда они соберутся за большим семейным столом. В первый день весны их бабушке исполнится 101 год.