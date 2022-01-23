Снежный апокалипсис: Краснодар бьет рекорды, а в Туапсе сугробы - с человеческий рост

Людям приходится самостоятельно протаптывать себе путь из дома. Фото: кадр из видео.

Экстремальный снегопад обрушился на Краснодарский край еще 22 января. Однако основной удар непогода нанесла именно 23-го числа. Такого количества снега жители региона не видели, кажется, никогда. Полуметровые сугробы выросли на улицах, во дворах, в парках и скверах.

Откопать свою машину сейчас непросто. Фото: Евгения ХИЛЬКО

- Это настоящий снежный апокалипсис! - говорят жители Кубани, публикуя очередной ролик с последствиями стихии.

Причиной такого снежного безобразия стали сразу два циклона - «Ида» и «Эльпис». Первый принес к берегам Черного моря холодный воздух с севера, а второй - влажные воздушные массы. Как результат, над Кубанью повисли мощные снежные облака, засыпающие регион вот уже больше суток.

Досталось от непогоды сразу нескольким районам края. Серьезнее всего дела сейчас обстоят в Туапсинском районе. Высота сугробов в некоторых поселках - с человеческий рост. Люди самостоятельно протаптывают себе дорогу.

Из-за непогоды по-прежнему закрыт Шаумянский перевал. Сложная дорожная обстановка сложилась на десятках трасс в Краснодарском крае. Поэтому водителей просят остаться дома и отказаться от поездок в такую непогоду.

- Гигантские сугробы образовались в Красной Поляне – 45 сантиметров, в Кордоне Лаура – 102 сантиметра, - говорит ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. - В Горячем Ключе выпало 112 сантиметров, в поселке Горном Туапсинского района – 141 сантиметр.

Тимашевск тоже не слабо засыпало. По словам местных жителей, снегопад не прекращается с ночи 23 января. В итоге сугробы уже по колено.

А в это время Краснодар побил "снежный рекорд".

- Впервые за всю метеоисторию выпал 41 сантиметр осадков, - отмечает Евгений Тишковец. - Прежний рекорд был 40 сантиметров.

Из-за непогоды даже вот уже почти сутки закрыт аэропорт краевого центра. Вылетать самолетам пока не разрешают наземные службы. Хотя взлетно-посадочную полосу уже расчистили и обработали.

Аэропорт Краснодара не принимает самолеты почти сутки.

Кстати, из-за снегопада задержаны два пригородных поезда на Кубани. Как сообщили в пресс-службе СКЖД, 23 января вагоны поездов Майкоп-Туапсе и Кавказская-Имеретинский Курорт пока стоят на перроне на станциях Навагинская в Туапсинском районе и Куринская в Апшеронском районе. Поезда выбились из графика на два часа.

Справиться со стихией на улицах коммунальщикам нелегко - небо словно прорвало. Но у кубанцев есть хорошая традиция – в случае необходимости за дело берутся сообща.

Ветки деревьев не выдерживают выпавший снег. Фото: Евгения ХАЛИКОВА

Поэтому многие жители многоэтажек вышли на подмогу дворникам. Они помогали расчистить снег у дома, а затем проезды во дворах.

А на дорогах наблюдается взаимовыручка. Пешеходы помогают вытолкнуть застрявшую в снегу машину. Общими усилиями авто освобождают из снежного плена.

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