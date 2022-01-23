Рекордный снегопад в Краснодаре: такого количества осадков не было за всю историю метеорологии

Краснодар сейчас больше похож на Сибирь. Фото: Евгения ХИЛЬКО

- Такого не было никогда! - говорят старожилы, гуляя по улицам Краснодара. - Выше колена сугробов не припомню.

Краснодар занесло аномальным снегом. Это подтверждают не только горожане, но и специалисты. В кубанской столице зафиксирован абсолютный снежный максимум.

- Рекорд по сугробам установлен на юге России, - говорит ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. - В Краснодаре впервые за всю метеоисторию выпал 41 сантиметр осадков. Прежний рекорд был 40 сантиметров.

Машины приходится раскапывать не один час. Фото: Евгения ХИЛЬКО

Это при том, что только за минувшую ночь в городе выпало 18 мм осадков. А это около 30 сантиметров снега. Из-за метели Краснодар сковали сильнейшие пробки. Из-за непогоды даже закрыт аэропорт краевого центра.

Такая непогода стала настоящим испытанием для коммунальных служб. 42 машины и сотни сотрудников чистят улицы и обрабатывают от гололеда путепроводы и основные транспортные магистрали.

Под тяжестью снега ломаются ветки деревьев. Фото: Евгения ХАЛИКОВА

Ситуация осложняет то, что снегопад практически не прекращается. Потому коммунальщики просто не успевают справиться с сугробами.

Напомним, режим повышенной готовности, введенный в Краснодаре из-за непогоды, действует до 24 января включительно. Но пик снегопада придется на 23-е число, потому водителям советуют отказаться от поездок на личном транспорте.

Как говорят метеорологи, виновникам таких экстремальных осадков стали сразу два циклона - «Ида» и «Эльпис». Первый поставляет к берегам Черного моря холодный воздух с севера, а второй - влажные воздушные массы. Как следствие, над Краснодарским краем повисли мощные облака, засыпающие регион рекордным снегом.

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